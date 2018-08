Reviravolta coloca Sp. Braga na frente

Wilson iniciou reviravolta, Dyego concluiu com o 3-1

Depois do nulo ao intervalo, os visitantes adiantaram-se no marcador aos 52', por Rodrigo Defendi, um central a finalizar como um ponta-de-lança na área adversária.

Os minhotos reagiram e deram a volta ao marcador, com três golos em 14 minutos de Wilson Eduardo (60'), Palhinha (64') e Dyego Sousa (78). Este último alcançou Pizzi na liderança dos melhores marcadores do campeonato, com quatro golos.

Abel Ferreira viu, finalmente, o afastar da malapata de perder vantagens: frente ao Zoria permitiu o empate a 2-2 após sucessivas vantagens mínimas (e consequente eliminação da Liga Europa); nos Açores, chegou ao intervalo a ganhar por três, mas depois do intervalo viu o Santa Clara empatar em apenas 16 minutos.

A equipa bracarense junta-se a Benfica, Sporting e Feirense na frente da tabela, todos com sete pontos, mas com vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos. O Aves é 17.º e penúltimo, com apenas um ponto.

Ficha do jogo

Jogo no Estádio Municipal de Braga.

Sp. Braga 3-1 D. AvesAo

intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Defendi, 52 minutos.

1-1, Wilson Eduardo, 60.

2-1, Palhinha, 64.

3-1, Dyego Sousa, 78.

Equipas:

Sporting de Braga: Matheus, Marcelo Goiano (Diogo Figueiras, 85), Sequeira, Bruno Viana, Pablo Santos, Palhinha (Claudemit, 74), João Novais, Ricardo Esgaio, Ricardo Horta (Fábio Martins, 55), Wilson Eduardo e Dyego Sousa.

(Suplentes: Tiago Sá, Diogo Figueiras, Lucas, Claudemir, Fransérgio, Xadas e Fábio Martins).

Treinador: Abel Ferreira.

Desportivo das Aves: Beunardeau, Mama Baldé, Carlos Ponck, Defendi, Nélson Lenho, Rúben Oliveira, El-Adoua, Braga (Michel Douglas, 68), Amilton (Vítor Costa, 72), Elhouni (Fariña, 81) e Derley.

(Suplentes: Marco Pinto, Diego Galo, Jorge Fillipe, Vítor Costa, Tong Le, Fariña e Michel Douglas).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).

Ação Disciplinar: cartão amarelo para Braga (56), Amilton (64), Esgaio (67) e Derley (90).

Assistência: 10.103 espetadores.

Resumo