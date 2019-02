Sporting culpa Federação por atraso na despenalização de Ristovski

O castigo a Stefan Ristovski ainda vai dar que falar. O macedónio foi expulso no jogo com o Vit.Setúbal há duas semanas e castigado com dois jogos. Devia por isso falhar os dois dérbis com o Benfica. Mas, três horas antes do jogo de quarta-feira, para a Taça de Portugal, o Sporting recebeu a notícia da despenalização do lateral. Um timing que já não permitiu que o lateral fosse utilizado, segundo Marcel Keizer.

Já esta quinta-feira, o Conselho de Disciplina veio a público garantir que resolveu o recurso solicitado pelo Sporting o mais depressa possível. Algo que o clube leonino não concorda. Num comunicado, a SAD leonina culpa a Federação Portuguesa de Futebol pela demora na análise ao recurso, afirmando mesmo que o órgão demorou três dias a enviar os fundamentos do castigo de Ristovski para Alvalade, impedindo assim o recurso em tempo mais oportuno.

Os leões consideram o caso "incompreensível e caricato", tendo por isso solicitado junto da FPF "uma reunião de urgência sobre o tema da adequação dos regulamentos e procedimentos à lei".

Leia aqui o comunicado do Sporting.