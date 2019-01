Sporting contrata campeão do mundo e da Europa

O francês Arnaud Bingo, de 31 anos, é o mais recente reforço para a equipa de andebol do Sporting. Trata-se de um lateral direito que chega do Montpellier, clube ao serviço do qual conquistou a Liga dos Campeões na época passada.

O novo jogador dos leões foi 31 vezes internacional pela seleção francesa, tendo feito parte da equipa que conquistou o Campeonato do Mundo de 2011, disputado na Suécia.

"Tenho vontade de jogar muito rapidamente. Vim para o Sporting porque tenho vontade de ganhar com este clube. Tive a ocasião de jogar aqui na Champions League e é uma equipa muito boa. Estou muito honrado por estar aqui e poder trazer qualquer coisa à equipa", disse à televisão dos leões, acrescentando que pretende dar à equipa treinada por Hugo Canela "tudo" o que conhece enquanto campeão do Mundo, campeão da Europa. "Há muitos bons jogadores na equipa, espero integrar-me bem no grupo. Será algo natural", frisou.