Sporting comunica falhanço na contratação de Clinton N'Jié

A Sporting SAD emitiu esta quarta-feira um comunicado a informar que o avançado camaronês Clinton N'Jié não irá representar o clube, apesar de ter estado em Lisboa a fazer exames médicos.

Os leões garantem que tudo teve a ver com a falta de acordo com o Olympique Marselha "relativamente aos termos do contrato para o empréstimo" do atleta até final da temporada.

Este esclarecimento surge numa altura em que havia informações de que N'Jié tinha chumbado nos exames médicos, razão pela qual não iria reforçar a equipa treinada por José Peseiro.

Neste sentido, os leões vão continuar à procura de mais um avançado, tal como Sousa Cintra, presidente da SAD, adiantou nesta terça-feira na apresentação do maliano Abdulay Diaby. Os leões estão ainda no mercado por um médio, sendo que o internacional sérvio Nemanja Gudelj é o alvo definido pela SAD.