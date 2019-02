Sporting comprador, FC Porto cirúrgico e Benfica a aliviar a folha salarial

Incontornável. O regresso de Pepe ao Dragão é a notícias mais surpreendente deste mercado do inverno, que fechou esta quinta-feira, exceção feita ao mercado russo, chinês e sul-americano. O defesa central estava livre depois de rescindir com o Besiktas e assinou contrato com o FC Porto até junho de 2021. Pepe juntou-se a Fernando, o avançado que os portistas foram contratar ao Santa Clara e ao defesa Wilson Manafá do Portimonense como reforços do campeão nacional.

Contratações cirúrgicas de Sérgio Conceição, que deu liberdade a Sérgio Oliveira para rumar ao PAOK da Grécia (por empréstimo com opção de compra de 12 milhões). Para o lugar do médio foi contratado Mamadou Loum. O médio senegalês que estava a jogar no Moreirense por empréstimo do Sp. Braga chega ao Dragão cedido pelos bracarenses e com opção de compra obrigatória, no valor de 7,5 milhões.

O FC Porto resolveu ainda o caso de Bueno. O avançado foi cedido ao Boavista até final da época, enquanto Rui Pedro foi emprestado ao Varzim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Alvalade chegaram cinco reforços para Marcel Keizer. O brasileiro Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira), o costa-marfinense Idrissa Doumbia (ex- Akhmat Grozny), o colombiano Cristián Borja (ex-Toluca) e o português Tiago Ilori (ex-Reading), o brasileiro Matheus Nunes (Estoril), além do regresso de Francisco Geraldes, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt, e de Gonzalo Plata, um jovem colombiano para os Sub-23 leoninos. O Sporting garantiu ainda o internacional português Luís Neto. O central já acertou tudo com os leões para se juntar ao plantel leonino em junho, altura em que termina contrato com o Zenit.

Em sentido inverso as mexidas também forma mais do que muitas. Os leões resolveram vários problemas, Viviano (SPAL), Mané (União de Berlim), Bruno César (Vasco da Gama), Ryan Guald (Hibernian), Alan Ruiz (Aldovisi), Daniel Bragança (Farense), Lumor (Goztepe), Marcelo (Chicago Fire), Misic (Paok), Sturaro (Génova).

O jovem central dos Sub-23 Tiago Djaló assinou contrato com o Milan. O central, de apenas 18 anos estava em final de contrato e recusou renovar para se ligar aos rossoneri durante as próximas quatro épocas e meia (até junho de 2024). O jogador pousou ao lado de Maldini e Leonardo e os leões devem receber 500 mil euros

Já Luc Castaignos recusou a proposta que lhe foi apresentada pelo Aris Salónica e Sporting continua a tentar colocar o jogador que esta época não tem sido opção e recebe 1,3 milhões de euros.

Mas ainda pode haver mais saídas. Marcos Acuña continua debaixo de olho do Boca Juniors e do Zenit e o mais provável é que deixe Alvalade depois dos dérbis. O lateral esquerdo pode render bom dinheiro ao Sporting, tendo em conta que os russos ofereceram 16 milhões e os argentinos chegaram aos 15.

Na Luz, reforços nem vê-los. O Benfica tinha como prioridade resolver os dossiers de excedentários do plantel, nomeadamente as saídas de Castillo, Ferreyra e Alfa Semedo, e aliviar a folha salarial. No entanto, esta quinta-feira, último dia do mercado em Portugal, as águias ainda tentaram fazer uma contratação relâmpago - Dyego Sousa do Sp. Braga -, que acabou por não se concretizar.

Ferreyra foi emprestado ao Espanhol por uma época e meia e com opção de compra de oito milhões de euros. O avançado que chegou no verão como grande reforço para o ataque acabou por não se adaptar e viu-se ultrapassado por Jonas e Sferovic e agora por João Felix. Também Alfa Semedo seguiu para o clube de Barcelona cedido até final da época.

Já Castillo sai do Benfica sem qualquer golo. Após longas conversações, o jogador aceitou deixar o Benfica, que assim recupera o investimento feito no início da temporada. Clube pagou 7,87 milhões de euros no verão e vendeu por sete milhões (mais dois por objetivos). Para a América do Sul seguem também os centrais Lema (Penarol) e Lizandro López (Boca Juniors).

Ao colocar estes jogadores os encarnados aliviaram a folha salarial em cerca de dez milhões de euros, entre salários e impostos. Por resolver continua o caso de Taarabt. O jogador tem andado de empréstimo em empréstimo e recebe 2,3 milhões por época.

Ainda na I Liga, destaque para o Rio Ave, que viu sair Vinícius para o Mónaco e viu chegar Rúben Semedo (Villarreal) e Filipe Augusto (Benfica) e esta quinta feira anunciou anunciou mais três reforços: Carlos, Messias Júnior e Said. O Belenenses perdeu Fredy e Reinildo. Já Rochinha mudou-se do Bessa para Guimarães.

Cedric, Adrien e Gelson mudaram de clube

Cédric, Gelson Martins e Adrien mudaram de clube. Cédric Soares vai representar o Inter de Milão até ao fim da época 2018/19, por empréstimo dos ingleses do Southampton e com opção de compra no valor de 11 milhões de euros. Já o extremo do Sporting que abandonou Alvalade na sequência do ataque à Academia, em Alcochete não se conseguiu impor no At. Madrid e foi emprestado ao Mónaco de Leonardo Jardim. O mesmo clube que recebeu Adrien. O médio do Leicester mudou-se para o Principado na esperança de jogar regularmente, coisa que não estava a acontecer no clube da Premier League.

Já Quaresma ficou no Besiktas... para já. Depois de o treinador do Besiktas, Senol Gunes, ter confirmado a saída do português, a imprensa turca informou da permanência do extremo. Segundo o jornal Fanatik, a rescisão não aconteceu devido a um desacordo financeiro. O português não recebe o salário de forma regular há mais de cinco meses e depois de apalavrar a rescisão, quando os advogados recorreram ao clube para exigir a totalidade do salário e prémios, o Besiktas rejeitou... A solução é a permanência de Quaresma no Besiktas para já, sendo que o mercado chinês é uma opção até março.

A bomba Boateng e a tragédia que abortou uma transferência

Foi a bomba do mercado internacional. Kevin-Prince Boateng foi o escolhido pelo Barcelona para reforçar o ataque. O ganês que há dois anos foi notícia em Portugal por alegadamente ter chumbado nos exames médicos do Sporting e acabou contratado pelo Las Palmas e ser uma das sensações da liga espanhola. Agora estava no Suassolo.

Os catalães estiveram muito ativos neste mercado. Depois de algum tempo de namoro, asseguraram a contratação de que Adrien Rabiot (PSG) e De Jong (Ajax) para a próxima temporada. O central francês custou 39, 5 milhões de euros e De Jong, de 21 anos, um médio promissor, custou 75 milhões de euros (mais 11 em variáveis).

Esta quinta -feira Barcelona oficializou ainda a contratação de Emerson. O lateral-direito de apenas 20 anos do Atlético Mineiro custou 12 milhões de euros e assinou um contrato válido até junho de 2024... mas será emprestado de imediato ao Bétis.

De Itália saiu Higuaín. Se no verão foi corrido da Juventus para o Milan com a chegada de Ronaldo, no inverno mudou-se para Londres. Depois de protagonizar o maior negócio de inverno com a compra de Christian Pulisic, por 64 milhões de euros junto do Borussia Dortmund, o Chelsea deixou sair Álvaro Morata para o Atlético Madrid e abriu assim as portas à chegada do avançado argentino. Os blues vão pagar nove milhões de euros se quiserem prolongar o empréstimo por mais um ano terão de pagar 18 milhões. Caso tencione adquirir o passe do avançado argentino a título definitivo, a verba a pagar é de 36 milhões.

O AC Milan perdeu Higuaín e contratou dois para o lugar dele. Os rossoneri investiram 70 milhões de euros em Lucas Paquetá (35 ME), vindo do Flamengo, e Krzysztof Piatek (35 ME), vindo do Génova.

Em França, depois de tentar a contratação de Renato Sanches e de terem levado nega do Bayern Munique, o campeão francês virou-se para Leandro Paredes (Zenit). O negócio fez-se por 47 milhões de euros.

De entre todos os negócios houve um que não se chegou a concretizar e que chocou o mundo do futebol e não só. Uma tragédia impediu que Emiliano Sala assinasse pelo Cardif de Inglaterra. Contratado ao Nantes, por 17 milhões de euros, nunca chegou ao destino. O avião em que seguia viagem desapareceu e ainda não foi encontrado. Recordado como um grande ser humano e como um bom avançado, Sala foi um dos protagonistas deste mercado de transferências.