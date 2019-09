Sporting com novo guarda-redes e Jesé frente ao Rio Ave

Leonel Pontes apresenta várias alterações no onze em comparação ao jogo com o Famalicão. A maior surpresa é a titularidade do jovem guarda-redes Luís Maximiano, que se estreia na equipa principal dos leões, mas destaque ainda para as entradas de Tiago Ilori, Neto, Borja e Jesé Rodrígues, além do regresso de Bruno Fernandes, depois de cumprir castigo. Do lado do Rio Ave, também muitas mudanças, destacando-se desde logo a possibilidade de Carlos Carvalhal se apresentar com um sistema de três centrais.

Eis as equipas:

Sporting - Luís Maximiano; Rosier, Tiago Ilori, Luís Neto, Cristián Borja; Bruno Fernandes, Battaglia, Wendel, Marcos Acuña; Jesé Rodríguez, Vietto

Suplentes: Renan Ribeiro, Eduardo Henrique, Gonzalo Plata, Mathieu, Miguel Luís, Luiz Phellype, Jovane Cabral.

Treinador: Leonel Pontes

Rio Ave - Paulo Vítor; Borevkovic, Messias, Aderllan Santos; Diogo Figueiras, Tarantini, Jambor, Pedro Amaral; Gabrielzinho, Ronan. Lucas Piazón

Suplentes: Kieszek, Felipe Augusto, Bruno Moreira, Nuno Santos, Junio Rocha, Vitó, Carlos Mané.

Treinador: Carlos Carvalhal