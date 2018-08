Sp. Braga revalida título nacional de futebol de praia

A formação minhota marcou por Bruno Torres, Bruno Xavier, Filipe Silva (bis) e Léo Martins, enquanto o Sporting reduziu por Rui Coimbra e Jordan.

Já na manhã deste domingo, Sesimbra e Alfarim disputaram a final do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, com a formação de Alfarim a levar a melhor, vencendo por 6-5. Ambas as equipas do concelho de Sesimbra tinham garantido na véspera a presença ao Campeonato de Elite.

No setor feminino, o Sporting impôs-se ao Estoril, arrecadando o troféu do primeiro Torneio de Promoção do Futebol de Praia Feminino.