Sporting bate Inter Movistar de Ricardinho e está na final da Liga dos Campeões de Futsal

O Sporting está pela quarta vez no jogo de atribuição do título europeu de futsal, após bater o bicampeão continental Inter Movistar, onde atua o português Ricardinho, por 5-3, na meia-final disputada na Almaty Arena, em Almaty, no Cazaquistão.

Na primeira edição da final four sob a designação de Liga dos Campeões de futsal, Humberto inaugurou o marcador para os espanhóis, mas Deo empatou nove segundos depois. Dieguinho deu vantagem aos leões no início da segunda parte.

Já com o Sporting a vencer por 2-1, o jogador Elisandro, do Inter Movistar, foi expulso devido a agressão. Entretanto, Dieguinho bisou e chegou depois ao hat trick, numa fase em que a equipa de Ricardinho procurava desesperadamente reduzir a diferença. Os bicampeões reduziram por duas vezes nos minutos finais, mas Cardinal marcou mais um para o Sporting.

Para a outra meia-final está reservado o embate entre o anfitrião Kairat Almaty, campeões em 2013 e 2015, e FC Barcelona, vencedor da edição de 2012 (16.30).

O Sporting foi finalista vencido da UEFA Futsal Cup em 2010/11, 2016/17 e 2017/18. Os italianos do Montesilvano derrotaram os leões na primeira vez, enquanto o Inter Movistar foi precisamente o carrasco das últimas duas. Os verde e brancos foram ainda semifinalistas em 2001/02, 2011/12 e 2014/15 O único clube português a conseguir sagrar-se campeão europeu de futsal foi o Benfica, em 2009/10.

O Inter Movistar é o emblema mais laureado a nível europeu, com cinco troféus (2004, 2006, ainda sob a designação de Boomerang Interviú, 2009, 2017 e 2018).

Até atingir esta fase da competição, o Sporting começou por ficar no segundo lugar do Grupo 4 da ronda principal, atrás do Kairat Almaty e à frente de Lidselmash Lida (Bielorrússia) e Feniks (Kosovo). Na etapa seguinte da prova, os leões impuseram-se no Grupo C da Ronda de Elite, prevalecendo sobre o Benfica, os russos do Sibiryak e os croatas do Novo Vrijeme.

O encontro de atribuição do terceiro lugar está agendado para domingo, às 16.30 locais (12.30, em Lisboa) e a final para as 20.00 (15.00, em Lisboa). A Liga dos Campeões de futsal realiza-se entre sexta-feira e domingo, na Almaty Arena, em Almaty (Cazaquistão).

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, referiu a palavra chave desta vitória foi "cooperação", que representa "o esforço, a garra, a solidariedade". "Foi uma verdadeira equipa, com a união bem patente. Mas a união não chega. O que chega é aliar tudo isso à qualidade individual e coletiva desta equipa. Hoje estivemos muito bem. Os jogadores tiveram uma qualidade enorme a todos os níveis e com essa cooperação conseguiram segurar uma vantagem contra o Inter, que não é uma equipa qualquer. O Inter era a única equipa a atingir três finais consecutivas. Agora o Sporting fez o mesmo. Se alguém duvidasse do poderio do Sporting, está aí a resposta", expressou, vincando que "a vantagem de dois golos no final foi inteiramente merecida". "Os bicampeões europeus valorizaram muito a nossa vitória, mas os meus jogadores fizeram um jogo extraordinário, estiveram irrepreensíveis ao longo dos 40 minutos", concluiu.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez questão de felicitar os leões pelo feito. "Numa equipa recheada de garra e de talento, este feito é um motivo de enorme orgulho para o futsal português e também um sinal do indiscutível mérito e do árduo trabalho realizado, ao longo de vários anos, por atletas, treinadores, 'staff' e dirigentes do Sporting", referiu, expressando os seus votos de que "todos os portugueses possam celebrar uma grande vitória este domingo e um grande êxito no panorama do futsal mundial".

Os golos do encontro: