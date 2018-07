Sporting (re) apresenta esta terça-feira... Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, tal como o DN adiantou na tarde deste sábado em primeira mão, está de regresso ao Sporting. O regresso será feito em grande com uma apresentação em pleno relvado nesta terça-feira às 12.00.



O Sporting comunicou à comunicação social a realização de um evento. "A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, informa que irá decorrer um evento amanhã, dia 10 de Julho, pelas 12 horas, no relvado do Estádio José Alvalade"

Ao que o DN apurou junto de fonte bem colocada no processo o evento tem como figura central Bruno Fernandes, o primeiro dos nove que rescindiram, a regressar a Alvalade.



Bruno Fernandes rescindiu a 11 de junho, no mesmo dia que William Carvalho e Gelson Martins, quando já se encontrava em solo russo para representar a seleção nacional no Mundial 2018. Desde que fez entrar a rescisão unilateral, Bruno Fernandes foi associado a vários clubes, entre os quais o Benfica. Quando chegou a Portugal, após a eliminação no Mundial, o médio de 23 anos admitiu a possibilidade de regressar a Alvalade e ironizou com o interesse do clube da Luz.



Uma coisa é certa, Bruno Fernandes terá rubricado um novo contrato, com uma possível melhoria de contrato, resta saber se mantém a cláusula de rescisão que estava cifrada em 100 milhões de euros.



Relembre-se que dos jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting, Rui Patrício ruma ao Wolverhampton e Daniel Podence ao Olympiacos. E nenhum dos dois clubes chegou, para já, a acordo com o Sporting. William Carvalho, Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Battaglia, Bas Dost e Rafael Leão ainda não têm o futuro definido. Bruno Fernandes regressa ao Sporting, clube pelo qual na época passada fez 16 golos em 56 encontros.