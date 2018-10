Sporting apresenta lucro de 16,1 milhões no primeiro trimestre

Em comunicado, a SAD 'leonina' anunciou ainda um capital próprio positivo de 549 mil euros.

"A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre da época desportiva de 2018/19 com um volume de negócios de 50,193 ME, situação esta suportada pela participação na fase de grupos da Liga Europa e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente de William Carvalho e Cristiano Piccini", pode ler-se.

No plano das receitas operacionais sem venda de jogadores, houve um "decréscimo de cerca de 1,6 ME", que a SAD do Sporting explica com a comparação com "um trimestre homólogo que contou com jogos da Liga dos Campeões, quer seja ´play-off´, quer seja fase de grupos".

Em comunicado, a SAD salienta um "aumento do ativo total em 12,571 ME e a redução do passivo global em 1,302 ME", permitindo capitais próprios positivos de 549 mil euros.

Relativamente à equipa de futebol, a SAD do Sporting salienta o regresso do Nani a custo zero e a aquisição de Abdoulay Diaby por 5,5 ME, bem como o acordo para a transferência de William Carvalho para o Real Bétis por 20 ME.