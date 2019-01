Sporting anuncia contratação de médio defensivo

O Sporting anunciou esta terça-feira através das suas plataformas digitais que chegou a acordo com os russos do Akhmat Grozny para a contratação a título definitivo do médio defensivo Idrissa Doumbia.

"A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato válido com Idrissa Doumbia até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros", pode ler-se.

O trinco costa-marfinense de 20 anos e 1,87 m estava na sua primeira temporada no futebol russo, depois de ter atuado nas duas últimas épocas na Bélgica, ao serviço de Anderlecht e Zulte Waregem.