Sporting à espera de cinco resultados para saber se é cabeça de série

A um dia de conhecer o resultado do sorteio da fase de grupos da Liga Europa, o Sporting ainda não sabe se vai ser um dos 12 cabeças de série e assim evitar tubarões como Arsenal e Chelsea ou se vai para o pote 2.

Entre as equipas já garantidas na próxima fase da Liga Europa, os leões são os nonos melhores classificados no ranking da UEFA (coeficiente de 40.000), mas poderão acabar esta quinta-feira como a 14.ª equipa da hierarquia entre as que vão disputar a competição secundária do velho continente.

O emblema de Alvalade está dependente do desfecho de cinco duelos do playoff que se decide esta quinta-feira, precisando que, entre Sevilha, Zenit, Basileia, Besiktas e Olympiacos, pelo menos dois fiquem de fora da próxima fase.

À partida para a segunda mão, porém, essas cinco equipas estão em vantagem na eliminatória. Os espanhóis do Sevilha defendem em casa uma vantagem de 1-0 obtida na República Checa diante do Sigma Olomouc, os russos do Zenit vão à Suécia defrontar o Molde depois de terem vencido por 3-1 em São Petersburgo, os suíços do Basileia deslocam-se ao terreno dos cipriotas do Apollon Limassol a ganhar por 3-2 e os turcos do Besiktas recebem os sérvios do Partizan após um empate a um golo em Belgrado.

Garantidos no pote 1:

Arsenal (93.000)

Chelsea (82.000)

Bayer Leverkusen (66.000)

Dínamo Kiev (62.000)

RB Salzburgo (55.000)

Villarreal (52.000)

Anderlecht (48.000)

No pote 1 em caso de participação na fase de grupos da Liga Europa:

Sevilha (113.000)

Zenit (78.000)

Basileia (71.000)

Besiktas (57.000)

Olympiacos (54.000)

À espera do desfecho de eliminatórias para saber se entram no pote 1 ou no pote 2:

Lazio (41.000)

Sporting (40.000)

Marselha (32.000)

PAOK (29.500)

AC Milan (28.000)