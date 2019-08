Sp. Braga vence na Dinamarca e aproxima-se do play-off

João Cancelo, sucesso no futebol em nome da mãe Filomena

Lateral português vai mudar-se para o Manchester City, depois de no ano passado ter ajudado a abrir as portas da Juventus a Cristiano Ronaldo. A confirmar-se os valores do negócio - 60 milhões de euros, incluindo a cedência de Danilo -, será o lateral mais caro de sempre.