Galeno ficou a reclamar penálti no último lance do jogo

O Sp. Braga-Rio Ave deste sábado teve um final polémico, com quatro expulsões para lá dos 90 minutos, entre as quais as dos dois treinadores, e uma jogada final muito contestada pelos vilacondenses, quando o avançado Galeno caiu na área bracarense após disputa com Bruno Viana.

O árbitro Tiago Martins mandou seguir e do VAR Bruno Paixão também. Na sequência do lance, o técnico do Rio Ave foi expulso por protestos.

Antes, já Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga, tinha sido expulso, também por protestos, tal como o diretor-desportivo do Rio Ave, André Villas-Boas. Tudo a partir do minuto 90', tal como a expulsão do jogador bracarense Ricardo Esgaio, por duplo amarelo.

O jogo terminou empatado a 1-1, com o Sp. Braga (17 pontos) a poder ser ultrapassado na liderança pelo FC Porto (15 pts), que este domingo visita o Benfica (14) para um clássico na Luz. O Rio Ave igualou os encarnados, à condição, no terceiro lugar da I Liga.