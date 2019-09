Sp. Braga estreia-se com vitória em Wolverhampton

O Sporting de Braga começou da melhor maneira a fase de grupos da Liga Europa de futebol ao bater, em Inglaterra, o Wolverhampton por 1-0, com um belo golo do goleador europeu Ricardo Horta.

O tento solitário que deu três preciosos pontos aos minhotos no grupo K surgiu aos 71 minutos com Ricardo Horta a concluir um contra-ataque exemplar iniciado por Galeno. O extremo marcou o seu quinto golo esta época nas competições europeias (quatro nas fases preliminares).

Os bracarenses, com André Horta de regresso à equipa, deram a melhor resposta a um momento menos positivo internamente, com duas derrotas consecutivas com o Benfica (4-0) e Vitória de Setúbal (1-0) a materializarem o pior arranque do campeonato dos últimos anos.

Num encontro entre treinadores portugueses, foi Ricardo Sá Pinto a levar a melhor sobre Nuno Espírito Santo, num triunfo alicerçado sobretudo numa grande entreajuda e concentração defensivas, com Palhinha em destaque à frente do quarteto mais recuado, e nesse lance que definiu um jogo equilibrado.

Galeno roubou a bola ainda no meio-campo defensivo dos arsenalistas, galgou dezenas de metros e serviu Ricardo Horta que bateu o internacional português Rui Patrício.

O jogo foi repartido, e o Wolverhampton, que apresentou dois portugueses no 'onze' (Patrício e Rúben Neves) e acabou com quatro (mais João Moutinho e Diogo Jota), até dispôs das melhores ocasiões para marcar, mas a má pontaria e a boa exibição de Matheus impediram os ingleses de marcarem.

Cotrone, aos 22 e 43, foi perdulário, e Dendoncker, já na segunda parte, obrigou o guardião brasileiro do Braga a grande defesa (51).

Depois do golo da equipa bracarense, o Wolverhampton lançou-se em busca do empate, mas com pouca clarividência, e só aos 90+2 Rúben Neves voltou a obrigar Matheus a defesa difícil num remate de meia distância.

Finalista da Liga Europa em 2011, então derrotado pelo FC Porto, o Sporting de Braga soma agora três pontos, tantos quantos o Slovan Bratislava, que bateu em casa os turcos do Besiktas, por 4-2, e comanda o grupo. O Wolverhamtpon, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, parte sem pontos para a segunda jornada.

No dia 3 de outubro, o conjunto minhoto recebe o Slovan Brastislava, que esta noite venceu o Besiktas (4-2).