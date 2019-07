Sp. Braga entre Lechia Gdansk e Brondby na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa

O Sp. Braga ficou esta segunda-feira a saber que o seu adversário da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa será Lechia Gdansk ou Brondby, ditou o sorteio realizado em Nyon, na UEFA.

Os bracarenses ficarão a aguardar o desfecho da 2.ª pré-eliminatória entre polacos e dinamarqueses, cuja primeira-mão será esta quinta-feira e a segunda na semana seguinte. Caso o oponente seja o Lechia Gdansk, seria um regresso a Portugal para o avançado luso Flávio Paixão. No Brondy joga o médio ofensivo alemão Hany Mukhtar, que já pertenceu aos quadros do Benfica.

Caso ultrapasse os luxemburgueses do Jeunesse Esch em eliminatória que vai decorrer nesta e na próxima semana, com jogos a 25 de julho no Luxemburgo e a de 1 agosto no Minho, os vimaranenses vão defrontar o vencedor da eliminatória entre Ventspils (Letónia) e Gzira United (Malta). Jean Sony, ex-lateral de Leixões, Rio Ave e Feirense, e Jô Santos, ex-Tondela e Freamunde, atuam nos letões. Fernando Barbosa, ex-Nogueirense, joga pelos malteses.

Os jogos da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa estão agendados para 8 e 15 de agosto.

Lechia Gdańsk/Brondby - SP. BRAGA

Ventspils/Gzira United - Jeunesse Esch/VITÓRIA DE GUIMARÃES

