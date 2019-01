Sp. Braga empata em Portimão e tem segundo lugar em risco

O Sp. Braga não foi além do empate 1-1 em Portimão, com o Portimonense, na partida que abriu a 17.ª jornada da I Liga, que encerra a primeira volta do campeonato.

Este resultado deixa os bracarenses com o segundo lugar em risco, uma vez que pode ser ultrapassado pelo Benfica, caso consiga vencer o Santa Clara nos Açores, ao mesmo tempo que pode ser apanhado pelo Sporting se somar os três pontos no clássico com o FC Porto.

Os algarvios, que não contaram com Nakajima que está ao serviço da seleção do Japão, adiantaram-se cedo no marcador através de um remate de Wellington no qual o guarda-redes Tiago Sá parece mal batido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No início do segundo tempo, e já com o treinador Abel Ferreira expulso, os bracarenses conseguiram o empate graças a um cabeceamento de Dyego Sousa, na sequência de um canto. O avançado brasileiro consolidou assim a liderança na lista de melhores marcadores da I Liga, com 12 golos.

A parte final da partida foi emocionante com o Sp. Braga a fazer tudo para chegar ao triunfo, com os algarvios a disporem de chances para marcar no contra-ataque. O Portimonense terminou a partida com dez unidades em campo, uma vez que já no tempo extra o defesa-direito Wilson Manafá foi expulso por protestar com o árbitro.

VEJA O RESUMO DA PARTIDA

FICHA DO JOGO

Estádio Municipal de Portimão (3362 espectadores)

Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)

Portimonense: Ricardo Ferreira; Vítor Tormena (Lucas Possignolo, 85'), Jadson, Rúben Fernandes, Wilson Manafá; Paulinho, Pedro Sá, Ewerton, Wellington (Bruno Tabata, 76'); Dener (Lucas Fernandes, 89'), Jackson Martínez.

Treinador: António Folha

Sp. Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Raúl Silva, Bruno Viana, Sequeira; Wilson Eduardo (Eduardo Teixeira, 89'), Fransérgio, Claudemir, João Novais (Ricardo Horta, 80'); Dyego Sousa (Ricardo Esgaio, 67'), Paulinho.

Treinador: Abel Ferreira

Cartão amarelo a Paulinho (40'), Marcelo Goiano (47'), Jackson Martínez (55'), Pedro Sá (81') e Ewerton (90'+3). Cartão vermelho a Wilson Manafá (90'+3)

Golos: 1-0, Wellington (3'); 1-1, Dyego Sousa (49')