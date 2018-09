Sp. Braga é líder isolado do campeonato seis anos depois

O Sporting de Braga é o novo líder isolado da I Liga. Os minhotos venceram este domingo o Belenenses, no Estádio Nacional, por 3-0, e subiram ao primeiro lugar da classificação, beneficiando do empate registado na última quinta-feira pelo Benfica em Chaves. A equipa treinada por Abel Ferreira soma agora 16 pontos, mais um do que o FC Porto e dois relativamente ao Benfica.

Depois de dois sustos no espaço de 30 segundos, à passagem do minuto 22, com Gonçalo Silva a atirar duas bolas aos ferros, o Sp. Braga colocou-se em vantagem aos 27 minutos, por Wilson Eduardo. Aos 34', Ricardo Horta fez o 2-0, num belo remate na sequência de um lance com muitas culpas para o guarda-redes Muriel (é irmão do internacional brasileiro Alisson), que não conseguiu aliviar uma bola com os pés.

Na segunda parte, o Belenenses entrou melhor, mas o guarda-redes Muriel voltou a comprometer a sua equipa com uma infantilidade aos 65 minutos, quando outra vez a querer controlar uma bola a perdeu para Ricardo Horta, acabando na sequência desse lance por cometer uma grande penalidade sobre o jogador português. Chamado a marcar, Wilson Eduardo não perdoou e fez o terceiro dos minhotos e o seu segundo na partida.

O Belenenses ainda colocou a bola no fundo das redes do Sp. Braga, aos 85', mas o golo foi anulado por fora de jogo de Zakarya. Mas os minhotos podiam ter aumentado a vantagem em duas ocasiões já muito perto do final do jogo, primeiro por Fábio Martins e depois através de Paulinho. Para a história ficou o 3-0 final, que colocou a equipa arsenalista na liderança isolada, depois de uma exibição muito convincente.

© TIAGO PETINGA/LUSA

A última vez que o Sporting de Braga esteve sozinho no comando da classificação foi em março de 2012, há seis anos. Na altura, a equipa treinada por Leonardo Jardim subiu ao primeiro lugar após um triunfo sobre a Académica de Coimbra, na 24.ª jornada, aproveitando os deslizes de Benfica e FC Porto nessa mesma ronda. Foi, porém, uma proeza curta, pois na jornada seguinte a equipa deixou a liderança.

Neste século, o Sp. Braga esteve na liderança da I Liga em cinco ocasiões. Mas foi com Domingos Paciência como treinador, em 2009/10, que os minhotos se mantiveram mais tempo no topo da classificação. No total foram 10 (!) jornadas no primeiro lugar (entre a nona e a 19.ª ronda). No final da I Liga, a equipa terminou o campeonato na segunda posição, a cinco pontos do então campeão Benfica.

No início da presente época, recorde-se, o presidente António Salvador voltou a reafirmar o seu desejo antigo de ver a equipa sagrar-se campeã. "Já esteve perto esse dia, mas acredito que até 2021, ano do nosso centenário, podemos ser campeões." Para já, o Sp. Braga é líder isolado à passagem da sexta jornada.

Esta temporada, a equipa minhota já sofreu um duro revés, ao ser eliminada logo na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, diante dos russos do Zorya.

Resultados do Sp. Braga na I Liga:

1.ª jornada Sp. Braga-Nacional, 4-2

2.ª jornada St. Clara-Sp. Braga, 3-3

3.ª jornada Sp. Braga-Desp. Aves, 3-1

4.ª jornada Desp. Chaves-Sp. Braga, 0-1

5.ª jornada Sp. Braga-Sporting, 1-0

6.ª jornada Belenenses-Sp. Braga, 0-3