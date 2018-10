O Sporting de Braga não foi além do empate 1-1, em casa, diante do Rio Ave, em jogo da 7.ª jornada da I Liga. Com este resultado, os bracarenses ficam com a liderança isolada em perigo, algo que só acontecerá se não se registar um empate no clássico deste domingo, no Estádio da Luz, entre o Benfica e o FC Porto.

Este foi o primeiro empate do Sp. Braga em casa para o campeonato e o segundo jogo que perderam pontos, pois tinham cedido uma igualdade 3-3 nos Açores, com o Santa Clara, à 2.ª jornada.

Os bracarenses começaram mais perigosos na procura do golo, mas só aos 28 minutos, conseguiram chegar à vantagem através de Ricardo Horta, que apareceu solto de marcação dentro da área, a rematar para o fundo da baliza, após um passe de Claudemir.

Só que não durou muito a vantagem do Sp. Braga, pois aos 34 minutos, Fábio Coentrão fez um excelente passe para a velocidade de Gelson Dala, que bateu Tiago Sá, guarda-redes que ainda não tinha sofrido golos desde que à 4.ª jornada rendeu o lesionado Matheus.

O jogo chegou ao intervalo empatado a uma bola e no segundo tempo os bracarenses criaram algumas boas ocasiões para se voltarem a adiantar no marcador, nomeadamente um remate forte de João Novais que passou perto da baliza de Léo Jardim e um cabeceamento ao poste por parte de Ricardo Horta.

No entanto, o resultado não sofreu alterações, tendo os vilacondenses imposto os segundo empate ao Sp. Braga no campeonato. Abel Ferreira, treinador dos bracarenses, viu ainda Ricardo Esgaio ser expilso nos instantes finais da partida.

FICHA DO JOGO

Estádio Municipal de Braga (12 645 espectadores)

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa)

Sp. Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira; Ricardo Esgaio, João Novais (Eduardo Teixeira, 70'), Claudemir, Ricardo Horta (Fábio Martins, 77'); Wilson Eduardo, Dyego Sousa (Paulinho, 70')

Treinador: Abel Ferreira

Rio Ave: Léo Jardim; Eliseu Nadjack, Borevkovic, Jonathan Buatu, Matheus Reis; Jambor (Tarantini, 39'), João Schmidt; Fábio Coentrão (Gabrielzinho, 82'), Diego Lopes, Galeno; Gelson Dala (Bruno Moreira, 81')

Treinador: José Gomes

Cartão amarelo a Diego Lopes (7'), Marcelo Goiano (45'+2), Galeno (53'), Ricardo Esgaio (62' e 90'+2), Tarantini (69'), Paulinho (86'), Léo Jardim (89'). Cartão vermelho a Ricardo Esgaio (90'+2)

Golos: 1-0, Ricardo Horta (27'), 1-1, Gelson Dala (34')