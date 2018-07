Sousa Cintra faz cair cláusula de confidencialidade de Jesus

Vieira reuniu com presidente do clube de Jorge Jesus

José Sousa Cintra revelou esta sexta-feira ao Jornal Económico que fez cair a cláusula de confidencialidade entre o Sporting e Jorge Jesus. "Mandei anular isso. Já caiu a cláusula de confidencialidade", revelou o presidente da SAD leonina, acerca da cláusula imposta por Bruno de Carvalho no contrato de rescisão do ex-técnico dos verde e brancos.

"Só falta assinar", aditou Cintra, acerca do novo aditamento à rescisão do treinador, que obrigava qualquer das partes ao pagamento de 10 milhões de euros caso fosse quebrado o acordo que impedia falar sobre factos, acontecimentos, administradores da SAD, situações no balneário ou reuniões com responsáveis da sociedade.

Segundo explicou o advogado de Jesus ao Jornal Económico, o aditamento à rescisão deverá demorar pouco mais de uma semana a ser assinado, uma vez que o agora treinador dos sauditas do Al Hilal se encontra na Áustria com a nova equipa a realizar o estágio de pré-época.

Recorde-se que, durante as várias entrevistas que deu no início desta semana, Jesus revelou não só que Sousa Cintra fez tudo para que voltasse ao Sporting e que pediu ao seu advogado e ao presidente da SAD leonina a anulação da cláusula de confidencialidade.