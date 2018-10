Feirense e Belenenses empatam em jogo sem golos

O Feirense e o Belenenses empataram esta sexta-feira sem golos, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, resultado que não poderia ser outro face à raridade de remates enquadrados às duas balizas.

Frente a frente as duas equipas com pior ataque do campeonato até ao momento, cada uma com quatro golos marcados em sete jornadas, mas o Feirense é simultaneamente a equipa com menos golos sofridos, dados estatísticos que atestam o nulo hoje verificado entre ambas. Por outro lado, Feirense e Belenenses não vencem, respetivamente, há cinco e seis jogos consecutivos.

A equipa de Santa Maria da Feira só assumiu querer ganhar o jogo no último quarto de hora, em que exerceu pressão sobre um adversário a defender com um bloco defensivo baixo, e a verdade é que esteve muito perto de o conseguir, aos 87 minutos, quando João Silva aplicou um chapéu ao guarda-redes Muriel e a bola foi embater na barra.

No entanto, exceção feita a esse período final, o jogo foi sempre muito combatido e equilibrado, com o Belenenses a deter algum ascendente em termos de percentagem de posse bola perante um Feirense organizado defensivamente no último terço do campo, a convidar o adversário a 'pegar' no jogo e a tentar jogar no erro deste.