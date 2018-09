Famalicão e P. Ferreira nos lugares de subida. Estoril goleado em casa

Os pacenses receberam e venceram o Sporting da Covilhã, de forma confortável, graças a golos dos brasileiros Luiz Phellype (10 minutos) e Wagner (15) e do ganês Ayongo, já nos descontos.

A equipa de Vítor Oliveira chegou aos 12 pontos, a um do líder Benfica B, que no sábado bateu o Varzim (1-0), enquanto a formação da Covilhã segue no 14.º posto, com quatro.

O Famalicão também chegou aos 12 pontos, mas teve de suar na visita ao Académico de Viseu, que levou de vencida por 4-3 depois de ter estado na frente por três golos.

Um autogolo de Pica e tentos de Walterson e Fabrício Simões deixaram os famalicenses com uma vantagem confortável aos 21 minutos, mas Fernando Ferreira reduziu aos 38.

Pathe Ciss fez o 4-1 no minuto seguinte, mas no final da partida a equipa da casa ainda assustou, com golos de Medina, a cinco minutos dos 90, e Gasilin, já no final dos descontos.

O Académico é nono, com sete pontos, enquanto o Famalicão juntou-se ao Paços com 12, a um das águias - que não podem subir -, num lote a que já não pertence o Estoril Praia, goleado em casa pelo Mafra.

Vinicius Tanque e Bruninho adiantaram os visitantes na primeira parte, antes de Aylton Boa Morte reduzir, aos 44 minutos.

No segundo tempo, Rui Pereira e Flávio Silva marcaram dois golos em dois minutos, aos 79 e 80, e selaram a subida do Mafra ao quarto lugar, com 10 pontos, mais um do que os estorilistas.

A Académica venceu pela primeira vez na presente edição da II Liga, ao triunfar na deslocação ao Farense por 2-0, com golos de Hugo Almeida e Djousse.

A equipa de Coimbra subiu ao 10.º lugar, agora com seis pontos, um lugar abaixo dos algarvios, que têm sete.

No primeiro jogo do dia, o Leixões conseguiu a terceira vitória consecutiva, ao ganhar no reduto do Vitória de Guimarães B por 2-0.

Pedro Henrique, aos três minutos, e Bernardo, aos 69, fizeram os golos dos leixonenses, que subiram ao sexto lugar, com nove pontos, mais cinco do que os vimaranenses, que seguem no 15.º lugar, o primeiro acima da linha de água.