Síndrome de Down. Portugueses perdem 2.º jogo com campeões do mundo de futsal, mas seguem líderes

A selecção portuguesa de futsal de síndrome de Down está bem lançada no objetivo de ser campeã europeia. Depois de entrarem a vencer no Campeonato Europeu FIFDS (Federação Internacional de Futebol para Síndrome de Down), que decorre em Itália de 12 a 15 de novembro, Itália, equipa anfitriã e campeã do mundo na modalidade, por 5-3, os portugueses venceram o segundo jogo, já esta quarta-feira, com a Turquia (3-2).

Seguiu-se um novo jogo com Itália, mas desta vez o resultado não foi positivo. Portugal perdeu por um golo (4-3) e entra agora de novo em campo com a Turquia.

De acordo com a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual, Portugal medirá ainda forças com a congénere da Turquia (18:00) uma segunda vez.

A selecção portuguesa de futsal de síndrome de Down é composta por dez jogadores, com idades entre os 23 e os 44 anos. A saber: O capitão Nelson Silva (Cercigui, Guimarães), Carlos Lobo (CAID de Santo Tirso), Helder Ornelas (Clube Desportivo "Os Especiais", da Madeira), Paulo Lino (Cerciag, Águeda), Norberto Santos (Cercimira), Luís Gonçalves (Clube Cercifaf), Tiago Castro (Clube Gaia), César Morais e Daniel Maia (F.C. Porto), Ricardo Pires (Mapadi, Póvoa de Varzim) e o suplente Rui Sousa (APPACDM de Coimbra e Montemor-o-Velho).

Esta é a primeira edição do campeonato europeu e conta com a participação de Portugal, que lidera o grupo para já. A final está marcada para quinta-feira, 15 de novembro, na cidade italiana de Terni.

(em atualização)