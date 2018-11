Simeone e Atlético Madrid vão a jogo contra o Barcelona... e a estatística

O Atlético Madrid recebe este sábado o Barcelona no jogo grande da jornada 13 da Liga Espanhola, com as equipas separadas por apenas um ponto. Entre estatísticas que favorecem os catalães, as recentes declarações de Griezmann sobre o namoro de verão do Barça ou o duelo de craques na baliza, prometem seguramente 90 minutos quentes e que tanto deixarão respostas como questões acerca do futuro das equipas.

Jogando em casa, os colchoneros terão a motivação extra de ter milhares de adeptos a "ajudar", mas na verdade não têm tirado daí resultados práticos, ou seja, vitórias. A última remonta ao dia dos namorados (14 de fevereiro)... de 2010.

Nesse dia, há quase nove anos, e antes de começar a era Diego Simeone na equipa de Madrid (onde chegou durante 2011/2012), o conjunto então orientado por Quique Flores venceu por 2-1 o Barcelona de Pep Guardiola. Forlán e Simão Sabrosa marcaram para o Atlético e Zlatan Ibrahimovic fez o golo catalão.

E se desde essa vitória os madrilenos, a jogar em casa, perderam seis jogos e empataram dois com o Barcelona, os números totais de Simeone contra o Barcelona como técnico do Atlético Madrid só pioram a estatística. O treinador argentino, de 48 anos, nunca ganhou aos blaugrana nas competições domésticas, independentemente do estádio: tem doze derrotas e sete empates.

No entanto, se os números dos últimos anos dizem que o Barcelona sai do campo do atleti com pontos, as vitórias têm sido sempre pela margem mínima. Mais um dado que confirma a ideia de a equipa de Simeone vender muito caras as derrotas, independentemente do adversário, e sofrer poucos golos durante a temporada.

Na última época, por exemplo, no primeiro Atlético Madrid-Barcelona disputado no novo Wanda Metropolitano, Saúl marcou aos 21', com Suárez a fazer o resultado final aos 82'. À oitava jornada, foram os primeiros pontos que Barcelona perdeu para o campeonato que acabou por vencer. Nessa partida, Nélson Semedo e André Gomes foram titulares nos catalães.

Para salvar a face de Simeone numa estatística muito negativa surge a Liga dos Campeões, única competição em que ganhou ao atual campeão espanhol. Das duas vezes que os colchoneros chegaram à final da Liga dos Campeões nos últimos anos (2013/2014 e 2015/2016), ambas perdidas para o eterno rival Real Madrid, o Atlético Madrid eliminou o Barcelona nos quartos-de-final. Em ambas as ocasiões, os madrilenos ganharam em casa (1-0 e 2-0), com os resultados fora (1-1 e 2-1) a chegarem para passar a eliminatória.

Por falar em competições europeias, o Atlético Madrid tem quatro troféus desde que Simeone se sentou no banco: duas Liga Europa e duas Supertaças Europeias.

Simeone levou Atlético ao título... em Barcelona

Curiosamente, o resultado mais importante da carreira de Diego Simeone à frente do Atlético Madrid foi um empate... frente ao Barcelona, mas em Camp Nou, a 17 de maio de 2014. À entrada para a última jornada, Barcelona (86 pontos) e Atlético Madrid (89 pontos) podiam ser campeões e no jogo entre as duas equipas decidia-se uma época. E o título de campeão.

Alexis marcou para o Barcelona aos 34', mas Godin, aos 49', na sequência de uma bola parada, como o atleti bem habituou os adeptos nos últimos anos, fez o empate. Os madrilenos aguentaram o resultado até ao fim e voltaram a vencer a liga espanhola 18 anos depois.

E dessa última vez, em 1995/1996, o atleti também se sagrou campeão na derradeira jornada, a 42.ª, frente ao Albacete, com uma vitória por 2-0. O segundo golo, marcou-o Kiko, o primeiro foi de um médio argentino que alinhava pela equipa treinada por Randomir Antic. O nome? Diego Simeone...

Melhores marcadores VS o melhor guarda-redes

Jan Oblak, guarda-redes do Atlético Madrid, foi o guarda-redes menos batido da Liga Espanhola nos últimos três anos. Nas última seis temporadas, por cinco vezes um guarda-redes colchonero o conseguiu (o outro foi Courtois), o que confirma o facto de a equipa de Simeone poder não marcar muitos golos, mas fazer-se valer muito e principalmente da eficácia defensiva.

Hoje, o guardião esloveno ex-Benfica, que por 100 vezes não sofreu golos em 179 jogos pela equipa, enfrenta os dois melhores marcadores do campeonato, Messi e Suárez, que têm nove golos. No entanto, em onze jogos contra o Barcelona, apenas uma vez Oblak conseguiu não sofrer golos.

Namoro de verão e não querer ser "tenente"

Uma das grandes novelas do verão futebolística foi em torno de Antoine Griezmann, avançado francês e figura maior do Atlético Madrid. Muito se falava de uma possível ida para o Barcelona, mas o avançado decidiu ficar em Madrid, admitindo que foi "muito difícil" rejeitar os catalães.

Em declarações recentes, Griezmann disse ter recebido "muitas mensagens e chamadas" do Barcelona, mas que no Atlético Madrid "fizeram de tudo" para que ficasse. Tem, no entanto, uma declaração curiosa e reveladora: "Subconscientemente, ir fazer de tenente de Messi deve ter tido peso na decisão".

Griezmann © REUTERS

Resta agora saber como se vai comportar o francês perante um público que durante muito tempo julgou ir contar com ele para ajudar a sua equipa.

Dúvidas e participação portuguesa

Este vai ser o primeiro jogo entre Barcelona e Atlético que Godín, defesa uruguaio dos madrilenos, vai falhar, neste caso devido a lesão. Ainda nos colchoneros, Juanfran está em dúvida.

Do lado do Barcelona, Valverde tem dúvidas no eixo da defesa. Apesar da derrota caseira na última jornada, por 4-3, frente ao Bétis, Lenglet tem cumprido. Umtiti está de novo a espreitar um lugar no onze, mas está ausente desde 28 de setembro, pelo que não deverá ser opção.

De um ponto de vista português, Gelson Martins foi aposta, ainda que nem sempre por muitos minutos, nos últimos quatro jogos, a maior sequência desde que chegou a Madrid. Mas será pouco provável que alinhe frente ao Barcelona.

Já Nelson Semedo, no Barcelona, não saiu no banco nos últimos três jogos dos culés, mas tinha sido utilizado nos sete jogos anteriores de forma consecutiva. Tal como Gelson, não deverá aparecer de início.