Silas oficializado como novo treinador do Sporting

Silas foi esta sexta-feira anunciado como treinador do Sporting e já foi apresentado esta sexta-feira por Frederico Varandas.

Emanuel Ferro, José Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves e Gonçalo Álvaro completam a equipa técnica, que assumirá de imediato o comando da equipa principal de futebol, informaram os leões à CMVM. Emanuel Ferro tinha sucedido interinamente a Leonel Pontes no comando técnico dos sub-23.

Depois da saída de Marcel Keizer no início de setembro e da experiência de Leonel Pontes, que até então tinha orientado a equipa sub-23, o ex-técnico do Belenenses SAD é o terceiro técnico dos verde e brancos nesta temporada e o quinto do mandato de Frederico Varandas, onde também se contabilizam José Peseiro e Tiago Fernandes.

Silas, que representou o Sporting nas camadas jovens, já assumiu publicamente a sua simpatia pelo emblema de Alvalade desde criança, o que agrada à estrutura presidida por Frederico Varandas. O ex-companheiro de equipa e amigo do antigo médio ofensivo, Cândido Costa, diz mesmo que o cargo de treinador dos leões é uma "cadeira de sonho" para o novo técnico dos verde e brancos.

Refira-se que o antigo internacional português tem apenas o terceiro nível de treinador, pelo que não poderá estar de pé na zona técnica adjacente ao banco de suplentes a dar instruções o que exigirá a inclusão de um treinador com o nível adequado na equipa técnica.

Em 61 jogos como treinador principal, todos ao leme do Belenenses SAD, Silas venceu 16, empatou 21 e perdeu 24. Como jogador, representou o Atlético, o espanhóis do Ceuta e Elche, União de Leiria, os ingleses do Wolverhampton, Marítimo, Belenenses, os cipriotas do AEL Limassol, AEP e Ethnikos Achnas, os indianos do NorthEast United e o Cova da Piedade.