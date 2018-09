Frederico Varandas: "É a altura de varrer a porcaria do futebol português"

Dias Ferreira: "Não é possível ninguém ganhar em ambiente de concorrência desleal que é uma coisa normal em Portugal. Lamentamos viver num país em que às vezes os gatunos é que são os bons, os nossos concorrentes não são leais



João Benedito: "Quando foi Alcochete muitos se pronunciaram, altas instâncias, sportinguistas, e agora ninguém se pronunciou. Enquanto não houver esclarecimentos sobre estes casos na justiça... estamos aqui para defender o Sporting. Dois adeptos do Sporting assassinados, com cânticos em pavilhões, o presidente do Benfica disse que se ia aproveitar das rescisões e estes senhores sabem que ele fez propostas. Comigo não, comigo o Sporting em primeiro lugar e aqui estamos a ser prejudicados desportiva e financeiramente. Desde 2012 não há um jogo da seleção em Alvalade porquê? Se tiverem de ir para a II divisão, que vão."



Rui Jorge Rêgo: "Existe incapacidade das pessoas em castigar o que nos leva a ter uma posição mais ativa. 2015/2016 parece-me óbvio... se o Benfica for punido terá de nos ressarcir. Há muita gente que nem quer ouvir falar do campeonato português. Há jogadores que dizem 'Portugal nem pensar'. E como ninguém se preocupa com isto. E quando cair, cai tudo."



Frederico Varandas: "Olhar para dentro de casa e tentar ser o mais competente possível. Eu vi o Apito Dourado e aquilo é uma vergonha para o FC Porto e futebol português, infelizmente não fomos ressarcidos dessa década. E agora é o E-Toupeira que é outra vergonha, O Sporting até hoje não foi condenado de nada sobre corrupção, comigo o Sporting não terá telhados de vidro, não podemos ignorar o que se está a passar, é a altura de varrer a porcaria do futebol português. Isto envergonha o país. E queremos ser ressarcidos. Em Itália não houve medo de mandar equipas grandes para a II Divisão. Isto é uma vergonha o que se está a passar e é só o início. Vamos estar atentos ao que acontecer, doa a quem doer."



TEMA FUTEBOL



- João Benedito: "Não há que ter receio do futuro e acreditar que esta reesttruturação vai para a frente"



- Tavares Pereira: "É preciso acreditar na Comissão de Gestão e fazer o que se deve fazer. Houve vendas mas também compras de jogadores. Jà perguntei como estão a fazer ao nível das compras e vendas e disseram-me que era sigilo. Devia ter respeito por quem era candidato"



- José Maria Ricciardi: "O Doumbia saiu e o seu custo reduziu os custos da SAD, os honorários de Jesus a mesma coisa. Há de vir um relatório para mostrar a diminuição efetiva dos custos. É preciso ver dos jogadores que rescindiram e que voltaram, se voltaram nas mesmas condições. Quero ver as contas do que pagávamos antes e pagamos agora. Apesar do que diz Frederico Varandas, que é verdade, que Doumbia e Jorge Jesus é dinheiro, quero ver quanto custaram as novas contratações."



- Rui Jorge Rêgo: "Não vou falar dos números mas volto a insistir é como chegámos aqui. O que nos traz a este ponto? Os orçamentos são maiores do que a receita. Temos de saber como fazer para que isto não volte a acontecer. Quanto aos números concretos é triste percebermos que só nos podemos fiar nas contas de março de 2019. Cada um diz uma coisa. Isto tem que acabar no Sporting, enquanto isto não acabar não voltamos a ser campeões. E a mim não me interessa quem está certo."



- Frederico Varandas: "Primeiro é uma constatação que a situação não era tão boa nem de vida ou de morte. A minha equipa chegou à conclusão de que o défice de tesouraria é de 120 milhões de euros. Não estão englobadas as vendas de William e Piccini e reduzimos muito com a saída da equipa técnica e do Doumbia. Já estamos a falar de valores diferentes. A anterior direção iniciou uma reestruturação financeira interessante de recompra das VMOC's com desconto e do passivo com desconto. É importante discutir receitas além da performance desportiva."

- Tavares Pereira: "Quanto ao passivo do Sporting é exagerado porque os títulos que ganhámos não correspondem ao passivo. Se não houver uma gestão adequada o dinheiro da NOS pode acabar rapidamente. Se não houver títulos e a academia não funcionar o Sporting vai ter ainda mais problemas financeiros. Nós todos faríamos uma grande equipa, lanço este desafio de que todos podemos fazer uma grande equipa."

- José Maria Ricciardi: "Não acredito no que disse Torres Pereira. Estudei este assunto o défice de tesouraria do Sporting (SAD e clube) deve andar à volta dos 100 milhões de euros. Mas se fizermos o empréstimo de 30 milhões passa para 70 milhões. E depois há mais 32 milhões que é a história dos jogadores vendidos acima dos oito milhões e que o Sporting no que acresce divide com os bancos. E há ainda a conta reserva em que tem de meter X por ano para as VMOC's de forma a não perder a maioria da SAD. Isso representa 32 milhões. Se somarmos ao défice de tesouraria que digo que são 100 andamos nos 130, 125, 118. O que acontece é que se o Sporting fizer a reestruturação os 32 não são devidos porque os bancos aceitam vender a sua dúvida. Lamento que Dr. Torres Pereira tenha enganado os sócios, isto é um assunto difícil. Ele vai sair dia 8 e não ter que lidar com isto."



- João Benedito: "Ninguém sabe o que está a dizer, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Que a informação não seja omissa para aqueles que vão chegar ao clube. A dívida de tesouraria não é tão elevada como se estava à espera, nem a situação tão complicada. Todos esperamos não ser surpreendidos. É importante que se tenha paz. Estamos esperançados que não vamos ser surpreendidos com a auditoria forense, é importante que haja paz nesta questão, é importante que não venha a público um elemento da comissão de fiscalização, vamos ter prudência"



- "Descansa-me a reestruturação financeira que está em curso, tenho que acreditar que a situação está controlada, se assim não for quem fez a afirmação terá que arcar com as responsabilidades, não posso pensar em surpresas"



TEMA DÉFICE

João Benedito, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas, Dias Ferreira, Rui Rêgo e Tavares Pereira vão encontrar-se esta noite pela última vez na Sporting TV para tentarem lançar os últimos cartuchos de forma a convencer os sócios que se encontram indecisos. O DN vai dar-lhe a conhecer as principais ideias de cada candidato.