Vieira: "Depois de refletir muito à noite resolvi que Rui Vitória ia continuar"

Luís Filipe Vieira decidiu, está decidido. Rui Vitória vai continuar no comando do Benfica, apesar de a sua permanência ter ficado bastante tremida após uma reunião da SAD na quarta-feira à noite. Mas a última palavra pertencia ao presidente, que após uma noite mal dormida no centro de estágio do Seixal, decidiu durante a madrugada pela permanência do técnico, apesar de não ser uma solução consensual entre todos os elementos da SAD.

"Rui Vitória continuará a ser nosso treinador. Não escondo que comentámos sobre a sua continuidade ou não... não é por culpa da comunicação social. Vitória é um treinador comprometido com a nossa estratégia, que lançou vários jovens. É um treinador que neste momento desperta algum descontentamento, pois os resultados não têm sido os melhores. Mas é importante para o projeto que Rui Vitória continue. É possível conquistar todos os títulos em Portugal e digo-vos que ele, nos primeiros dois anos, ganhou seis títulos", referiu Vieira esta quinta-feira, numa conferência de imprensa no Estádio da Luz, ladeado por Domingos Soares Oliveira e Rui Costa.

"Esta decisão foi muito amadurecida durante a noite e às 7.30 de hoje comuniquei numa primeira fase ao Tiago Pinto, que ficou perplexo. Devo dizer que mal dormi no Seixal e pensei muito. Quando o Rui Vitória chegou falámos, disse-lhe o que pensava do Benfica e da sua continuidade, e se ele estava preparado e motivado para continuar face ao que tinha acontecido nos últimos dias, pois parecia uma carta fora do baralho para a opinião pública. A responsabilidade assenta em mim. Depois de refletir muito durante a noite resolvi que ele ia continuar. Continuo a pensar que é o homem certo no lugar certo e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não. Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sentido, mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros. Mas não vou esconder que ainda ontem [quarta-feira] falámos na possibilidade de ele sair", prosseguiu.

Vieira confirmou depois a notícia avançada esta quinta-feira pelo DN, de que Rui Vitória tinha em mãos uma proposta milionária de um clube do Médio Oriente para se transferir em janeiro; "Rui Vitória será o treinador até final da época, de certeza, salvo qualquer imprevisto. Quando comecei a falar com o Rui, ele disse que nunca seria problema para o Benfica e que se saísse não queria indemnização. Posso provar isso. Depois de lhe ter dito que ia continuar, ele rejeitou uma proposta em que ia ganhar por ano 6 milhões de euros ou dólares."

Outro tema abordado por Luís Filipe Vieira foi se existiram ou não contactos com Jorge Jesus e outros treinadores nas últimas horas. "Que fique bem claro que Jorge Jesus nunca foi contactado por mim ou por alguém ligado ao Benfica. Houve alguém que passou essa notícia... em relação a Jesus ninguém me pode proibir de falar com ele. Mas nunca foi alguma vez mencionado por mim para ser treinador do Benfica. O que eu disse é que no futuro ninguém sabe. Mas nunca se falou sobre ele vir para o Benfica neste momento. Ele pode provar isso. O empresário do Rui Vitória esteve comigo e disse-lhe 'não há situação nenhuma, fala com ele' e foi aí que soube da proposta. Ele está tão fixo no Benfica que recusou. Ao longo do dia recebi muitos nomes de pessoas sobre treinadores que queriam vir para o Benfica. Alguns nomes até me deixaram surpreendido."

Vieira negou ainda que o nome de Luisão tenha estado em cima da mesa para integrar uma futura equipa técnica: "Luisão nunca esteve em cima da mesa. Só houve uma situação, que era uma situação provisória [numa referência a Bruno Lage, treinador da equipa]. O Luisão nunca esteve, mas poderá um dia estar. Na reunião da SAD de quarta-feira nunca esteve acertada a rescisão de Rui Vitória. Houve uma reunião em que caminhava para a saída de Rui Vitória. Mas a decisão está tomada A decisão e nunca contactámos essas pessoas."