Taça: Benfica vai a Montalegre , FC Porto recebe Moreirense, e Sporting o Rio Ave

As maiores goleadas da Taça: do 21-0 do Sporting aos três golos de Mourinho

Os homens do Montalegre: "Somos irmãos fora do estádio. Aqui eu sou o presidente e ele é o mister"

O sorteio desta sexta-feira da Taça de Portugal ditou que, nos oitavos-de-final da prova, o Montalegre, única equipa do Campeonato de Portugal ainda em prova, vai receber o Benfica em Trás-os-Montes. O FC Porto joga em casa com o Moreirense, enquanto o Sporting recebe o Rio Ave. O Desp. Aves, detentor do troféu, recebe o Desp. Chaves.

Logo após o sorteio, o presidente do Montalegre, Paulo Reis, afirmou, tendo o representante do Benfica, Luisão, ao seu lado: "É um orgulho muito grande receber o Benfica, um dos melhores e maiores clubes do nosso campeonato. Vai ser uma grande festa em Montalegre".

Do lado dos encarnados, o ex-capitão Luisão começou por "dar os parabéns ao Montalegre e ao Benfica" por estarem nesta fase da prova, referindo que "todos têm o direito de sonhar". Afirmou ainda que o clube da Luz "quer premiar todos os adeptos benfiquistas" que estão mais longe e possam ir ver o jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leões e dragões jogam em casa

A primeira bola a sair foi logo a do FC Porto que vai receber o Moreirense na eliminatória que se realiza nos dias 18,19 e 20 de dezembro.

Os dois clubes já se defrontaram duas vezes para a Taça, com duas vitórias para os dragões. Em 2010, o FC Porto ganhou 1-0 fora de portas, o que também conseguiu na época passada, em janeiro, quando venceu o Moreirense nos quartos-de-final da prova por 2-1.

Já o último jogo sorteado foi mesmo o do Sporting, que vai receber o Rio Ave, também da I Liga. As duas equipas já jogadra quatro vezes para a Taça de Portugal. Em 1985, numa eliminatória a duas mãos para os oitavos-de-final, o Rio Ave eliminou os leões, o que nunca mais viria a acontecer. Em 1996 o Sporting ganhou 4-1, após prolongamento, e em 2007 venceu também a equipa de Vila do Conde, por 2-1.

Equipas da II Liga com sortes diferentes

O Leixões e o Paços de Ferreira eram as únicas equipas da II Liga representadas no sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

À equipa de Matosinhos calhou a "sorte" de jogar em casa, ainda que uma equipa da I Liga, o que era muito provável porque eram 13 representantes da principal liga nacional. Neste caso, é o Tondela que se vai deslocar ao terreno do Leixões.

Já a equipa do Paços Ferreira terá de se deslocar ao terreno do Feirense para lutar por uma vaga nos quartos-de-final da prova rainha do futebol português.

Cinco jogos entre equipas da I Liga

Além dos encontros FC Porto-Moreirense e Sporting-Rio Ave, existem mais três jogos entre equipas da I Liga. O Boavista recebe o V. Guimarães, o V. Setúbal recebe o Sp. Braga, e o Desp. Aves, detentor da Taça de Portugal, recebe o Desp. Chaves.

Jogos dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

FC Porto - Moreirense

Boavista - V. Guimarães

Leixões - Tondela

Montalegre - Benfica

V. Setúbal - Sp. Braga

Desp. Aves - Desp. Chaves

Feirense - Paços Ferreira

Sporting - Rio Ave