Siga aqui em direto o sorteio da Taça de Portugal

As 16 equipas da I Liga qualificadas para os 16 avos de final da Taça de Portugal de futebol vão conhecer esta sexta-feira os adversários na quarta eliminatória, no sorteio a realizar na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portimonense e Nacional foram os únicos primodivisionários eliminados na terceira ronda da prova, pelo Cova da Piedade, da II Liga, e o Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, respetivamente.

Além destes tomba-gigantes, estarão presentes mais cinco clubes do segundo escalão (Leixões, Arouca, Paços de Ferreira, Sporting da Covilhã e Penafiel), e sete do terceiro (Sporting de Espinho, Praiense, União da Madeira, Águeda, Casa Pia, Montalegre e Anadia).

Vale Formoso e Silves, dos campeonatos distritais de Ponta Delgada e Faro, respetivamente, são os resistentes das competições regionais presentes no sorteio.