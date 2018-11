"Era mais fácil não estar aqui e apanhar o avião para treinar outra equipa"

Rui Vitória falou esta sexta-feira pela primeira vez dos acontecimentos dos últimos dias, em que passou de uma situação de quase despedido (na quarta-feira à noite) para um voto de confiança de Luís Filipe Vieira (quinta-feira de manhã). O treinador do Benfica fez questão de deixar bem claro que a decisão de ficar foi conjunta, confirmou nas entrelinhas a proposta milionária do Médio Oriente e revelou que vão existir mudanças na equipa.

"Vivi esta emana de forma intensa. Tivemos um jogo que não correu bem e depois da decisão do presidente, quis preparar o jogo com o Feirense de forma afincada. Ontem depois da decisão preparei o jogo como sempre o faço, o melhor possível. E estou pronto para a luta e para a batalha de amanhã [jogo com o Feirense]", começou por referir Rui Vitória.

"Não sinto que sou um treinador a prazo. Hoje era fácil para mim não estar aqui e estar a apanhar o avião para outro lado para treinar outra equipa. Seria a solução mais fácil. Comecei um projeto há três anos com o objetivo de ganhar e ajudar a preparar o paradigma do Benfica. E ainda há trabalho a fazer. Assumimos que esta era a melhor solução e a partir daqui é trabalhar, há muito para conquistar, tenho muito para ganhar no Benfica", acrescentou.

Rui Vitória foi depois questionado sobre como se sentia depois de saber que a sua continuidade não foi consensual entre os elementos da SAD, como referiu Luís Filipe Vieira, que até deu como exemplo o facto de Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica, ter ficado perplexo quando o presidente lhe comunicou que Vitória ia continuar.

"Não sei se ficou perplexo ou não, não tenho essa informação. Em relação ao Tiago Pinto, é um profissional de enorme qualidade e categoria. Se fosse olhar para pequenos pormenores em relação a essa matéria, a decisão mais fácil a tomar, se calhar, era de um lado ter uma mala cheia de dinheiro, e do outro lado uma mão cheia de treinadores a querer vir para o Benfica"

O técnico benfiquista anunciou que depois desta crise vão surgir alterações e mudanças a nível da equipa. Mas não adiantou muito pormenores, revelando apenas que uma dessas mudanças passa pela redução do número de convocados - com o Feirense vão ser apenas 18 -, admitindo ainda que o plantel vai sofrer alterações no mercado de janeiro.

"Foi uma decisão conjunta, minha e do presidente. Olhámos um para o outro e dissemos que esta era a melhor solução. Olho para a frente e vejo que estamos em quatro frentes. Temos uma equipa que precisa de algumas mudanças e intervencões e temos um projeto em que estou envolvido até à raiz. Por isso não vou abandonar. É possível que haja mudança em janeiro, é muito provável que haja saídas. Há mudanças de vária ordem que temos de fazer. E começando por mim. Os meus jogadores estão envolvidos e vamos ter orgulho nesta equipa. Quando eles amanhã entrarem em campo, estarei no meu lugar e serei o primeiro a bater-lhes palmas."

Vitória foi várias vezes questionado sobre a proposta milionária que recebeu de um clube saudita, o Al Nassr, avançada na quinta-feira em primeira mão pelo DN. Mas nunca quis desenvolver o tema: "Questões financeiras? Não é isso que me liga ao Benfica. Como já referi, seria fácil hoje estar a apanhar o avião para outro lado qualquer. Não vou dizer que clubes me contactaram. Nunca é por dinheiro que me oriento. "Se não ficasse, hoje estaria a apanhar o avião para qualquer lado, seria treinador de outra equipa."