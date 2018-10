Japonês Nakajima foi o melhor jogador da I Liga em setembro

Nakajima recolheu 14,2% dos votos, contra 9,52% do médio Stephen Eustáquio, do Chaves, e 8,93% do médio Pizzi, do Benfica.

O jogador do clube algarvio soma quatro golos, em sete jogos, e ocupa o segundo posto da lista de melhores marcadores, juntamente com mais quatro jogadores, numa lista liderada pelo bracarense Dyego Sousa, com cinco.

O melhor futebolista da II Liga foi o ponta de lança brasileiro Luiz Phellype, do Paços de Ferreira, com 6,94% dos votos.