Shaqiri arrasa Mourinho e coloca Liverpool na liderança

O Liverpool venceu este domingo o Manchester United de José Mourinho, por 3-1. Um triunfo com dedo do avançado suíço Shaqiri, que bisou na partida e acabou por fazer a diferença. Com este resultado, a equipa de Klopp recupera da Premier League e mantém-se sem perder no campeonato. Já os red devils somam a quinta derrota e já estão a 11 pontos do último lugar de acesso à Champions.

O primeiro golo do encontro foi apontado por Sadio Mané (24 minutos), tendo o United respondido por Lingard antes do intervalo (33'). No segundo tempo, Jurgen Klopp meteu Shaqiri em campo (70') e o internacional suíço fez dois golos (703' e 80'), dando o triunfo aos reds.

Este resultado deixa o Liverpool na liderança da Premier League, com 45 pontos, mais um do que o Manchester City. O Manchester United é sexto posto, 26 pontos.

Mourinho aponta ao quarto lugar

Questionado sobre o que poderia fazer para "emendar" a situação, o português respondeu assim: "O que queres dizer com 'emendar'? Ganhar o título? Claro que não. Ainda podemos acabar em quarto. Não é fácil. Certamente vamos acabar no top-6. O melhor que podemos conseguir é o quarto lugar. Agora olhamos para o quinto e mais tarde para o quarto."