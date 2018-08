Shangai SIPG de Vítor Pereira já chegou à liderança

Frente á antiga equipa de Paulo Bento, o Shangai SIPG esteve foi liderando o marcador até ao triunfo final. Wu Lei (3' e 90') e Lu Wenjun (80') marcaram os golos do principal clube de Xangai. Mas teve de responder sempre à reação do Chongqing Dangdai, que empatou a 1-1 (Fernandinho, 45'+4') e a 2-2 (pelo ex-Benfica Alan Kardec, 82').

Com 18 jogos realizados, o Shangai SIPG soma os mesmos 39 pontos do Beijing Guoan, que hoje perdeu 0-3 na visita ao Beijing Renhe e mais um encontro disputado.

O Shandong Luneng, derrotado este sábado no terreno do Guizhou Zhicheng, 1-3, segue no terceiro lugar, com 38 pontos em 19 jogos, mais cinco do que o heptacampeão Guangzhou Evergrande, que defronta este domingo o Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa, e tem dois jogos em atraso.