Shakhtar de Paulo Fonseca começa com empate (2-2)

O Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca iniciou a fase de grupos da Liga dos Campeões com um empate em Kharkiv, cidade onde o campeão da Ucrânia joga na condição de visitado.



O encontro começou mal para o Shakhtar que sofreu um golo logo aos seis minutos por Grillitsch. . Respondeu bem por Ismaily, lateral esquerdo que atuou no Sp. Braga e no Olhanense. Antes do intervalo os alemães voltaram à vantagem com um tento de Nordtveit, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Pyatov.



Na segunda parte o Shakhtar foi em busca do empate mas o mesmo só aconteceu aos 81' pelo jovem Maycon. Num dos últimos lances do jogo, o defesa alemão Posch intercetou com o braço um remate da equipa ucraniana em plena grande área

mas o árbitro dinamarquês Jakob Kehlet considerou... defesa do guarda-redes.



O grupo do Shakhtar e do Hoffenheim é ainda constituído por Manchester City e Lyon