Sevilha empata com Alavés e cede liderança ao Barcelona

O Sevilha, com André Silva e Daniel Carriço, empatou em casa do Alavés (1-1) e cedeu a liderança da Liga espanhola ao FC Barcelona, que venceu, por 2-0, na receção ao Villarreal.

Após 14 jornadas, o campeão FC Barcelona lidera com 28 pontos, mais um do que o Sevilha e com três de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que não foi além de um empate a 1-1 em casa do Girona, sétimo com 21.

O Alavés, quarto na tabela classificativa, agora com 24 pontos, esteve a vencer com um golo de Jony, aos 37 minutos, mas o Sevilha atenuou o prejuízo com o empate pelo francês Ben Yedder, aos 78.

Já o FC Barcelona, com o português Nélson Semedo a titular, recebeu e venceu o Villarreal por 2-0. Os golos da equipa de Ernesto Valverde foram apontados por Gerard Piqué e Carles Aleñà.

O Villarreal segue no 17.º posto, com os mesmos 14 pontos, com três de vantagem sobre o Athletic Bilbau, com 11 e menos um jogo, que é primeiro clube na zona de despromoção.

Já o At. Madrid também desperdiçou a oportunidade de ser líder, mesmo que por algumas horas, ao empatar a uma bola frente ao Girona (1-1), na Catalunha. Após recorrer ao VAR, o árbitro assinalou grande penalidade de Oblak sobre Stuani e o internacional uruguaio adiantou o Girona antes do intervalo. Depois, já na etapa complementar do jogo e já com Gelson Martins em campo - entrou para o lugar de Arias aos 75 minutos -, os colchoneros chegaram à igualdade num autogolo de Ramalho.

