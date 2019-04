Sete jogadores do top 100 no qualifying do Estoril Open

Espanhol Pablo Andujar, 70.º do ranking mundial, é o mais bem cotado do qualifying do Estoril Open

O espanhol Pablo Andujar (70.º ATP), o boliviano Hugo Dellien (76.º), o australiano Bernard Tomic (79.º), o uruguaio Pablo Cuevas (83.º), o argentino Guido Andreozzi (90.º), o britânico Daniel Evans (91.º) e o norte-americano Bradley Klahn (93.º) não garantiram a entrada direta no quadro principal e ficaram obrigados a jogar o 'qualifying' do ATP 250 português, nos dias 27 e 28 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.

Entre o lote de 16 jogadores da grelha de qualificação, dois dos quais entrarão com 'wild card', atribuídos pela organização, destaque ainda para o jovem australiano Alexei Popyrin, de 19 anos, que chegou à terceira ronda Open da Austrália, e o regresso do espanhol Roberto Carballes-Baena, que, em 2018, só perdeu diante o grego Stefanos Tsitsipas nos quartos de final.

Depois do 'cut-off' mais baixo de sempre para o quadro principal (o último a entrar figurava no 64.º lugar do 'ranking' ATP), o lote de inscritos para a fase de qualificação apresenta-se também muito forte, com João Domingues (221.º ATP) e Gastão Elias (302.º) a ficarem de fora, ocupando a 15.ª e 23.ª posições, respetivamente, na lista de suplentes.

"Tal como no quadro principal, em que apresentamos o elenco mais forte das cinco edições do Millennium Estoril Open, também no qualifying vamos ter o melhor quadro de sempre. Infelizmente, uma fase de qualificação com o elevado cut-off de 135 significa que nenhum português teve entrada direta. Mas dispomos de dois convites que iremos definir na devida altura. Apesar de já termos tido pedidos de jogadores de topo (incluindo um ex-top 10), os jogadores portugueses estão na primeira linha das nossas preferências, pois queremos, indubitavelmente, ajudar o ténis nacional", comentou o diretor do torneio, João Zilhão.

No quadro principal estão já garantidos João Sousa, campeão em título, e Pedro Sousa, que recebeu um convite para disputar a quinta edição do Estoril Open, que irá decorrer entre 27 de abril e 05 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.