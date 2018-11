Sergio Ramos teve controlo antidoping positivo na final da Champions de 2017

Sergio Ramos teve um controlo antidoping positivo após a final da Liga dos Campeões de 2917, na qual o Real Madrid venceu a Juventus por 4-1, noticiou esta sexta-feira a revista alemã Der Spiegel, apresentando documentação revelada pelo Football Leaks.

De acordo com os documentos citados pela revista, o capitão do Real Madrid acusou uma substância denominada dexametasona, que o médico do clube admitiu na altura ter sido administrada através de duas injeções, uma num joelho e outra num ombro. Essa justificação do responsável clínico dos merengues acabou por ser aceite pela UEFA.

Contudo, segundo a mesma fonte, esta não foi a única vez que Sergio Ramos infringiu as regras do controlo antidoping, pois em abril, após um jogo da Liga espanhola com o Málaga, o defesa apenas surgiu na zona do controlo depois de ter tomado banho, indo assim contra os regulamentos.

Entretanto, o Real Madrid já tomou posição sobre esta revelação e garante que o jogador "nunca incumpriu a normativa do controlo antidoping". Ainda assim, admite que "a UEFA solicitou informação pontual e encerrou o assunto imediatamente após a verificação dos próprios especialistas da agência mundial antidopagem e da própria UEFA".