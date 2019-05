Sergio Ramos pondera deixar o Real Madrid

Sergio Ramos, defesa central do Real Madrid de 33 anos, pode ter os dias contados no clube espanhol. De acordo com os jornais desportivos Marca e AS, o capitão dos merengues está a meditar abandonar o clube este verão e iniciar uma nova aventura num outro grande emblema europeu.

Segundo a Marca, o Manchester United e o PSG já o sondaram, e o AS acrescenta ainda os nomes da Juventus e até de emblemas chineses.

Na base desta intenção do defesa central, que está no Real Madrid desde a temporada 2005/06, estão os recentes desentendimentos com o presidente Florentino Pérez - terão tido uma discussão feia na noite de 5 de março, depois dos merengues terem sido eliminados da Liga dos Campeões pelo Ajax.

Nessa noite de má memória em que o Real Madrid perdeu por 1-4 em casa com a formação holandesa, Ramos não jogou por estar a cumprir castigo. Mas enfrentou o presidente no balneário quando Florentino Pérez criticou de forma dura a postura da equipa, saindo em defesa dos seus colegas. Desde aí, garante a imprensa espanhola, a relação entre o capitão e o líder do clube nunca mais foi igual.