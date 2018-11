Sérgio Oliveira assume erro mas garante que não foi repreendido por Conceição

Sérgio Oliveira cometeu um erro que originou o segundo golo do Varzim no jogo da Taça da Liga de quarta-feira, que os dragões acabaram por vencer por 4-2. No final do jogo, em pleno relvado, não passou despercebida uma conversa entre o médio portista e o treinador, que pareceu um puxão de orelhas ao jogador. Esta quinta-feira, através das redes sociais, Sérgio Oliveira abordou o assunto.

"Usar a braçadeira tem um significado especial. Foi-me concebida, por aquela que será a pessoa mais exigente comigo a nível desportivo, a seguir a mim mesmo. Erros todos cometemos e estou aqui para os assumir. E que fique bem claro que em momento algum o mister Sérgio me repreendeu, muito pelo contrário. O FC Porto está mais unido do que nunca. E estamos todos a remar para o mesmo lado. Obrigado a todos pelo apoio. Prometo o máximo de empenho, todos os dias", escreveu Sérgio Oliveira no Instagram.