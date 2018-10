Sérgio Conceição: "Talvez tenha sido a última derrota do campeonato"

Num clássico de muita luta, Seferovic acabou com o jejum do Benfica

Sérgio Conceição admitiu que o Benfica entrou forte na segunda parte do clássico, mas acha que o empate era o resultado final mais justo no jogo em que a sua equipa saiu derrotada por 1-0 do Estádio da Luz.

"Foi um jogo extremamente competitivo, ente duas equipas que, conhecendo-se bem, anularam-se nos respetivos pontos fortes", começou por dizer, na flash-interview, aos microfones da BTV.

Para o treinador do FC Porto, "na primeira parte o jogo foi equilibrado" e, disse, "em algumas situações podíamos ter definido de outra forma". "Nesse período o Benfica não chegou uma vez com perigo à nossa área", realçou.

Já a segunda metade foi diferente, consentiu Ceonceição. "Na segunda parte a entrada do Benfica foi forte, sabíamos disso.

Houve uma situação em que o Casillas defendeu e é verdade que houve um pendor mais forte do Benfica nos primeiros 30 minutos da segunda parte. Mas depois, com a expulsão [de Lema], que faz parte do jogo, e já um bocadinho antes disso, chegámos com mais perigo baliza adversária e podíamos ter feito o empate, que seria mais justo".

Questionado sobre o possível impacto desta derrota, o técnico reagiu: "Não gostamos de perder, isso cria sempre algum impacto porque estamos habituados a vitórias. Mas fomos campeões nacionais na época passada com muito mérito e

vamos lutar muito pelo bicampeonato", prometeu.

Sobre o facto de, à sétima jornada, o FC Porto já ter tantas derrotas quanto em todo o campeonato anterior, Sérgio Conceição disse que não olha "de forma satisfeita" para esse facto, mas avisou: "Talvez seja a última derrota do campeonato."

"Queríamos os três pontos, estamos desiludidos pelo resultado final, mas o campeonato é longo e vamos ser equipa uma competitiva até fim do campeonato", frisou, fazendo questão de deixar uma última palavra para o árbitro Fábio Veríssimo: "Não era um jogo fácil. Houve muitos duelos, muita disputa de bola e um ambiente que nunca é fácil. Queria dar-lhe os parabéns, não foi por ele que perdemos."