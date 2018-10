Sérgio Conceição: "Somos uma equipa agressiva, faz parte dos nossos princípios"

Depois de um empate e uma vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões, será este o jogo do tudo ou nada do FC Porto no grupo D? "Não muda nada, até porque tive a oportunidade, desde que saí do hotel, de ouvir a equipa adversária. Ele [Yuri Semin] até teve uma expressão engraçada quando disse - 'Não nos podemos atirar para um rio sem saber se temos capacidades para sair de lá'. Nós vemos a equipa adversária como um todo e por aquilo que pode fazer a nível individual. Temos que ver quais são as dinâmicas da equipa e ver o que podemos fazer para contrariar os pontos fortes do adversário", disse o treinador portista.

O treinador do Lokomotiv elogiou a garra do FC Porto e Sérgio Conceição traduziu: "Eu acho que aquilo que ele quis dizer é que o FC Porto é uma equipa agressiva dentro daquilo que é a agressividade do jogo. Isso faz parte dos princípios da nossa equipa, até para que a equipa rege-se sempre e fique sempre equilibrada. Ele analisou bem aquilo que é o FC Porto."

Depois lembrou que também ele e a sua equipa conhecem bem o Lokomotiv: " Estamos preparados para uma dinâmica interessante, para um avançado com presença forte na frente, algumas trocas posicionais entre os dois irmãos, grande largura e profundidade. Estamos preparados para as características ofensivas do Lokomotiv. Depois, pensarem que pode existir algum conforto da parte do Lokomotiv é errado. É um jogo importante para eles, é um jogo que pode reabrir as contas da passagem aos oitavos. Temos de estar mais atentos e mais vivos no jogo, só assim é que podemos levar daqui um resultado positivo", avisou o treinador portista.

A estatística diz que que o FC Porto costuma ser feliz em Moscovo. "Vejo poucas estatísticas, cada jogo tem a sua história, não é para aí que temos de olhar. A grandeza do FC Porto é sabida, somos um clube histórico, mas não olho para isso com algum tipo de pressão. Também não olho para a classificação do grupo. Olho para o jogo e sei que vamos apanhar uma equipa muito difícil e com a certeza de querer ganhar os três pontos. Olho para o que temos de fazer para conquistar uma vitória. Disseram-me e nem me lembrava que tinha vindo aqui com a Lázio em 1997/98. É para verem como ligo à estatística", atirou Sérgio Conceição.

Sem Aboubakar e Soares

"Gostava de contar com todos os jogadores, infelizmente não posso contar com o Aboubakar e o Soares, um por lesão e outro porque não foi inscrito por estar lesionado. Tenho que arranjar soluções para conseguir colmatar as ausências. Se os tivesse ficava mais forte", reconheceu o técnico portista que deve...