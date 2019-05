Sérgio Conceição sobre Casilllas: "A vida é mais importante que tudo o resto"

Sérgio Conceição falou abordou esta sexta-feira pela primeira vez o ataque cardíaco que vitimou Casillas no treino de quarta-feira. "O futebol faz parte da vida, mas a vida é mais importante que tudo o resto", disse o treinador do FC Porto, destacando que "felizmente Iker está bem", garantindo que o plantel portista "está com ele e com a sua família".

O técnico recordou ainda como tudo aconteceu. "Estávamos no meio de um exercício com dois guarda-redes e o Iker estava a fazer outro tipo de trabalho. Quando percebi que ele estava em dificuldades, já o fisioterapeuta de serviço tinha chamado os colegas e o doutor. No momento, achamos que fosse apenas uma indisposição, nada de grave. Houve mais 15 ou 20 minutos de treino, embora já não tão focados no que estávamos a fazer. Foi já depois do treino que o doutor me ligou a dizer o que se tinha passado."

Sérgio Conceição admitiu ainda que o plantel "sentiu" a situação pela qual está a passar Casillas. "Tenho uma equipa muito solidária que sentiu como se fossem eles a passar pela situação. Há um espírito forte no balneário e agora temos de ajudá-lo na recuperação e para isso pode contar connosco", sublinhou, revelando que tem falado "diariamente" por telefone com o guarda-redes e que "antes de partir para estágio o plantel vai hoje visitá-lo" no hospital.

Época à Porto e carta branca sem cheque

Em declarações ao jornal O Jogo, Luís Gonçalves, diretor-geral dos dragões, elogiou Sérgio Conceição e disse acreditar que ele irá continuar no comando técnico do FC Porto na próxima época. O técnico não escondeu que as declarações lhe caíram bem. "O engenheiro é um portista como eu, que sente muito o clube. São palavras bonitas, mas não fico diferente por causa delas. Estou com ele todos os dias e ele dizer-me isso diretamente e não é preciso no jornal", referiu.

Questionado sobre os acontecimentos no final do jogo com o Rio Ave, em que os jogadores foram sujeitos às críticas dos adeptos que estavam na bancada. "O que fizemos em Vila do conde foi uma frustração enorme e no final fomos agradecer o apoio ao público e ficámos ali algum tempo como em todos os jogos. Os anos passam e vamos ganhando alguma maturidade, mas a mim também me apetecia rasgar a camisa perante alguns comentadores que nada percebem de futebol. Contudo, o importante é olhar para a nação portista, que tem de estar unida até ao final da Taça de Portugal. Esta é uma época à Porto, estamos na final da Taça, estivemos na final da Taça da Liga, vamos discutir o campeonato até final e conquistámos a Supertaça. Além disso, fomos campeões europeus de sub-19", reforçou.

Sobre as declarações que proferiu após o jogo com Rio Ave em que admitiu a possibilidade de pegar nas malas e ir embora se não o quisessem, Sérgio Conceição não retirou uma virgula e deixou uma certeza: "Quando digo as coisas assumo. Se o presidente achar que devo ficar e se eu achar que temos condições de lutar por títulos, é claro que fico."

E nesse sentido lembrou o momento do FC Porto quando assumiu o comando técnico no verão de 2017: "Eu dou sempre a cara por uma equipa que deu muito, não podemos esquecer aquilo que era o clube quando aqui cheguei, sem podermos fazer uma contratação. E depois aquilo que fizemos no ano passado com a conquista do título e a a valorização dos jogadores. Dizem que tenho carta branca no mercado, mas se calhar é uma carta branca sem cheque."

Sobre o jogo com o Desportivo das Aves, marcado para este sábado, no Dragão, às 20.30 horas, Sérgio Conceição disse pretender "uma boa resposta" da equipa perante um adversário que "está a fazer uma segunda volta fantástica". "Com Inácio alcançou bons resultados fora de casa, mas estamos precavidos e prontos para o jogo."

A terminar, o técnico portista abordou ainda a conquista da UEFA Youth League por parte dos sub-19, confirmando que já deu os nomes que vão integrar o plantel da próxima época. "Acredito que os sub-19 tem muita vontade para chegar à equipa principal e têm potencial, mas atenção que estamos a falar de uma equipa principal na qual não é fácil entrar. Faz todo o sentido alguns dos jogadores estarem connosco e até já dei os nomes, mas não será num estalar de dedos que vão ter sucesso imediato. A exigência é enorme, basta lembrar que com o Rio Ave eu era bestial até aos 85 minutos e depois passei a ser a besta, o futebol são os resultados."