Sérgio Conceição: "Senti necessidade de ligar ao Otávio às duas da manhã"

A propósito da publicação de Otávio no Instagram, a pedir desculpa publicamente pelo erro que esteve na origem do primeiro do golo do Liverpool ao FC Porto, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição confessou que sentiu necessidade de ligar ao médio brasileiro para o desresponsabilizar.

"Senti necessidade de lhe ligar e falei com ele quase às duas da manhã, quando estava a ir para casa. Acho que não faz sentido dizer em público que cometeu um determinado erro. Porque eu também não venho dizer e sou o primeiro a cometer erros. O balneário é muito forte e foi mais em tom de desabafo que ele sentiu necessidade de extravasar aquilo. Falámos também no dia seguinte porque aqui quando há um erro é de toda a equipa. A nossa força dentro do balneário é um dos pontos fortes desde que estou aqui", afirmou esta sexta-feira o treinador portista, em conferência de imprensa

Para Conceição, a goleada caseira sofrida ante o Liverpool (1-4) não vai deixar marcas na equipa. "O futebol é um recomeçar constante. Começamos a ver as dificuldades que teremos no jogo seguinte. Apesar de termos pouco mais do que as horas legais para jogar a seguinte partida, as preocupações para a preparação são as mesmas. Estamos perto do fim. Tal como escrevi ontem, é muito positivo que a Federação holandesa tenha adiado a jornada do campeonato com vista às meias-finais que o Ajax vai disputar. Não é puxar pelo meu jardim, não é olhar ao meu quintal, mas acho que seria o melhor para o futebol português. Não sou profeta mas sinto na pele aquilo que podem ser as melhores condições para representarmos o nosso país", reforçou o treinador portista, que antes do jogo com os reds e esta quinta-feira no Twitter tinha assumido uma posição perante as cerca de 72 horas que separam o jogo de quarta-feira para o deste sábado.

Sobre o adversário deste sábado, o Santa Clara, o técnico dos dragões perspetiva um adversário "mais perigoso por estar tranquilo na tabela". "Temos um jogador que jogou no Santa Clara, o Fernando, que em virtude das exibições que fez no início do campeonato, fez com que o FC Porto o fosse buscar. Ou seja, há essa motivação de jogar contra um clube de maior dimensão e depois há essa tranquilidade. É um ponto a favor do Santa Clara jogar com uma posição tranquila na tabela", frisou.