Sérgio Conceição revela que Brahimi está fora do jogo com o V. Setúbal

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, anunciou esta sexta-feira que Brahimi não está disponível para o jogo deste sábado (20.30 horas) com o V. Setúbal, no Estádio do Dragão, a contar para a 22.ª jornada da I Liga.

"Temos sofrido com as lesões. O Brahimi amanhã está fora. Sou pago para lidar com essas ausências e para encontrar soluções. Nunca me vou desculpar com as ausências. Os três jogadores que entraram em Roma entraram bem e um deles fez o golo. A força do balneário e da nossa equipa é essa, pois os jogadores que entram no decorrer do jogo têm um peso enorme no resultado final. Não há que lamentar, mas sim encontrar soluções para ganhar o jogo", assumiu.

Apesar de o FC Porto estar há três jogos sem vencer, Sérgio Conceição desvaloriza esse facto lembrando que "a melhor exibição fora" da sua equipa foi em Guimarães. "Nunca jogámos sentindo que estávamos confortáveis na liderança. Jogámos sempre para ganhar, mas aconteceu esta fase, onde na minha opinião houve 45 minutos fracos da minha equipa, que foram com o Moreirense. Há momentos em que a bola bate no poste e o adversário faz golo e temos de contrariar isso. Temos de ir à procura, com os jogadores que temos disponíveis, de meter o melhor onze para ganharmos o jogo amanhã", acrescentou.

Questionado sobre se existe agora maior pressão em cima do FC Porto por o Benfica estar a apenas um ponto de distância e o Sp. Braga a dois, o treinador dos portistas garantiu que esse é um sentimento que não existe no Dragão. "Senti-me afetado quando era treinador do Olhanense e tínhamos quatro ou cinco meses de ordenados em atraso e os jogadores tinham dificuldades em arranjar comida para comer em casa. Nunca estou afetado quando preciso de trabalhar e de arranjar soluções para ganhar o jogo. Não há nada que me abale. Sinto uma pressão enorme todos os dias ao vir para aqui trabalhar e ganhar os jogos. É preciso lembrar que estamos à frente e dependemos só de nós. Vamos fazer de tudo para que em maio se façam as contas e que essas pendam para o nosso lado", justificou.

Sérgio Conceição recusou ainda a ideia de a sua equipa ter apresentado alguns problemas defensivos nos últimos jogos. "Isso são histórias da carochinha. Quando o Pepe chegou aqui, ouvi muitos comentadores dizerem que era talvez o setor defensivo mais forte da Europa. Agora já é porque o Militão está a direita e não sei quê", começou por dizer, acrescentando: "A chegada do Pepe coincidiu com a lesão do Maxi em Alvalade. Tínhamos a final four da Taça da Liga e os oitavos de final da Champions. Não é agarrar num jogador que faz quatro ou cinco meses a central e metê-lo, de um momento para o outro, a lateral. Aqui tem que haver preparação. Tudo é trabalhado e estudado ao pormenor. Obviamente que prefiro que nos debates e nas redes sociais se discuta o Pepe no meio, ou três centrais, ou Militão à direita do que se fale em toupeiras e outras coisas mais."

E a rematar este tema avisou: "Tudo aquilo que se faz é que com a consciência de que estamos a meter o onze mais forte. Se o Militão jogou ou vai jogar à direita é porque eu entendo que é o nosso onze mais forte. Ponto."

Uma situação que alimentou alguma polémica foi uma conversa de Sérgio Conceição com Felipe, em que brasileiro estava com o dedo em riste, algo que o técnico acabou por não dar importância. "Acho que já foi tudo dito. Não vejo qual é a estranheza. Estava a cumprimentar os jogadores e um deles estava irritado com um lance do jogo, com um adversário ou com um colega, não interessa. Prefiro ter um jogador irritado quando perdemos do que sorrisos e abraços e a combinar um jantar no dia seguinte. É uma situação normal. A forma como as pessoas analisam aquilo que é um dedo ao meio depende de como cada um quer interpretar", frisou.

Em relação ao jogo com o V. Setúbal falou na "obrigação de ganhar" por parte dos dragões, acrescentando que os sadinos são "uma equipa poderosa em termos físicos", mas advertiu que o jogo ficará "mais ou menos difícil consoante aquilo que o FC Porto fizer".