Sérgio Conceição pode igualar este domingo recorde com 33 anos

Sérgio Conceição já fez questão de frisar que não vai "ver ninguém a festejar nos Aliados" a 15.ª vitória consecutiva do FC Porto em todas as competições, mas a verdade é que os dragões poderão este domingo igualar um recorde da sua história centenária, em caso de triunfo sobre o Rio Ave, no Estádio do Dragão (15.00).

Há 33 anos, na primeira passagem pelos azuis e brancos, Artur Jorge guiou uma equipa onde pontificavam nomes como Zé Beto, João Pinto, Inácio, Eurico Gomes, André, Futre, Jaime Magalhães e Fernando Gomes, entre outros, a um recorde de 15 vitórias seguidas - ultrapassando as 13 estabelecidas pelo húngaro Miguel Siska (1939/40) e igualadas pelo brasileiro Yustrich (1957/58) e pelo austríaco Hermann Stessl (1980/81). A título de curiosidade, entre a 10.ª e 11.ª vitória dessa sequência, que terminou com uma derrota ante o Benfica para a Supertaça, nasceu na Madeira um bebé chamado... Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Entretanto, passaram-se mais de três décadas. Com Sérgio Conceição no plantel e António Oliveira no comando técnico, em 1996/97, os portistas chegaram às 13. Com André Villas-Boas ao leme, em 2010/11, foram obtidas 14. Agora, sete anos depois, há uma equipa no Dragão a estar a uma partida de distância de igualar o recorde do clube. Se em maio de 2011 foram os espanhóis do Villarreal a estragarem esse objetivo, nas meias-finais da Liga Europa, agora só o Rio Ave poderá evitar que história seja feita.

Artur Jorge poderá ver o seu recorde ser igualado 33 anos depois © Arquivo

Série vitoriosa de 2018/19: Vila Real (6-0 fora, Taça de Portugal), Lokomotiv Moscovo (3-1 fora, Liga dos Campeões), Feirense (2-0 casa, I Liga), Varzim (4-2 casa, Taça da Liga), Marítimo (2-0 fora, I Liga), Lokomotiv Moscovo (4-1 casa, Liga dos Campeões), Sp. Braga (1-0 casa, I Liga), Belenenses (2-0 casa, Taça de Portugal), Schalke 04 (3-1 casa, Liga dos Campeões), Boavista (1-0 fora, I Liga), Portimonense (4-1 casa, I Liga), Galatasaray (3-2 fora, Liga dos Campeões), Santa Clara (2-1 fora, I Liga) e Moreirense (4-3 casa, Taça de Portugal).

Série vitoriosa de 1984/85: Belenenses (1-0 fora, I Divisão), Desp. Chaves (2-0 casa, Taça de Portugal), Vizela (9-1 casa, I Divisão), Sp. Braga (3-2 fora, I Divisão), Portimonense (4-1 casa, I Divisão), Farense (1-0 fora, Taça de Portugal), Rio Ave (3-0 fora, I Divisão), Boavista (3-0 casa, I Divisão), Benfica (1-0 fora, I Divisão), Portimonense (2-0 casa, Taça de Portugal), V. Setúbal (4-0 casa, I Divisão), V. Guimarães (2-0 fora, I Divisão), Académica (4-1 casa, I Divisão), Sp. Braga (1-0 casa, Taça de Portugal) e Farense (2-1 fora, I Divisão).