Sérgio Conceição: "Peso do clássico com o Galatasaray? Zero"

Uma coisa de cada vez, domingo o FC Porto defronta o Benfica na Luz mas nesta quarta-feira recebe o Galatasaray em partida da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Confrontado como vai gerir o encontro com o Galatasaray sabendo que quatro dias depois o jogo será com o maior rival dos últimos anos, Sérgio Conceição foi taxativo: "O peso do clássico amanhã? Zero."



Aboubakar não vai voltar a jogar pelos dragões esta época devido a lesão, uma situação que pode ajudar à união do plantel. "O momento de dor do Aboubakar, sendo uma situação negativa, só reforça o espírito de grupo. Fui visitar o Aboubakar à meia-noite. Queremos dedicar-lhe a vitória."

Sem Aboubakar lesionado e com Soares de fora por não estar inscrito, Conceição fica com menos soluções para a frente de ataque. "Tenho de contar com os que estão disponíveis. São, verdadeiramente, todos importantes. Tenho de definir da melhor forma o que quero de quem entrar em campo", sublinhou.



Por fim, um elogio ao Galatasaray: "Estas equipas estão recheadas de jogadores com alguma experiência. Não é o jogar fora que vai intimidar o Galatasaray. Conhecemos bem a equipa. Vamos tentar meter a nu as fragilidades que existem no adversário. Temos a responsabilidade de dar uma boa resposta que será, com certeza, querer ganhar os três pontos."