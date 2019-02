Sérgio Conceição: "O nosso doping são os adeptos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou o facto de esta ser uma semana decisiva para a sua equipa que esta terça-feira (20.15 horas) recebe o Sp. Braga para as meias-finais da Taça de Portugal e no sábado tem o clássico com o Benfica, que pode ser decisivo nas contas do título.

"É uma semana importante tal como as outras. Se tiver saúde e acordar todos os dias com vontade de vir trabalhar, é ótimo. Estamos focados neste jogo com o Sp. Braga porque o mais importante é o que está pela frente", frisou, deixando a certeza que só depois irá pensar no duelo com o Benfica.

E nesse sentido não deu grande importância ao facto de os encarnados terem pedido controlo antidoping para todos os jogos. "Vamos ter cerca de 40 mil adeptos. Esse é o nosso doping. São eles que dão aquela percentagem a mais, para chegarmos primeiro à bola, ganharmos um metrinho a mais", frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sérgio Conceição garantiu que o FC Porto irá fazer o seu trabalho "para tentar uma vitória importante nesta primeira mão" da meia-final. Sobre o facto de o Sp. Braga vir de duas derrotas consecutivas, o técnico portista disse não acreditar que seja uma equipa fragilizada. "Ando há muitos anos no futebol e as nossas últimas deslocações foi referido na imprensa que nós não ganhávamos fora e que tínhamos um jogo super difícil em Tondela e chegámos lá e ganhámos de forma clara. Nas equipas grandes a concentração e o foco é maior nestas fases e nós estamos alertados para isso", frisou.

O treinador portista assume a máxima de que "todos os jogos são difíceis". "No outro dia ouvi um papagaio qualquer a falar disso e que de certa forma se dá moral aos adversários. É verdade! Eu quando achar que não é fácil vou dizê-lo. Este é um adversário difícil, muito capaz e que nos vai causar dificuldades. Cabe-nos arranjar soluções para ganhar o jogo", acrescentou.

Sérgio Conceição admitiu haver uma atenção especial às questões emocionais dos jogadores, mas reforçou a ideia que a preparação para o jogo com os bracarenses foi "normal". "É uma competição que temos muita vontade de conquistar e é com este foco que olhamos para a equipa, vendo os jogadores que nesse plano emocional e na situação física estão bem e depois, consoante a estratégia para o jogo, decidimos. Temos um plantel muito competitivo, todos querem ajudar e existe uma enorme disponibilidade", sublinhou.

Nesse sentido, não desfez a dúvida sobre se vai poder contar com Danilo Pereira e Marega, que recuperam de lesões. "Cada dia é importante para nós vermos a evolução e um dia a mais ou a menos pode fazer a diferença entre estar disponível para o jogo ou não", explicou, lembrando que já vai poder contar com Soares, que cumpriu castigo em Tondela e desvalorizou o facto de Alex Telles jogar: "Pergunte aos outros jogadores do plantel se não gostavam de ter os jogos que ele tem. E se eu o tirar fica com uma azia dos diabos. O jogador sente-se bem é a jogar. Claro que temos que ter atenção aos tempos de recuperação, mas também para isso temos pessoas muito competentes."

Em dúvida continua Brahimi que "está melhor" mas só esta terça-feira se saberá se pode ir a jogo, enquanto Wilson Manafá sofreu "um problema momentâneo" frente ao Tondela, pelo que está disponível para o jogo com os bracarenses.

Sérgio Conceição admitiu ainda que foi importante para Óliver Torres ter marcado ao Tondela. "Foi importante, pois já não fazia golos há algum tempo, mas tenho alguma dificuldade em perceber que o jogador precisa de elogios para ganhar confiança. Eu vejo as coisas um pouco ao contrário. O jogador precisa de trabalhar bem para depois jogar bem. Precisa de fazer muitos golos nos treinos para depois fazer nos jogos. Surgiu em Tondela e agora se calhar surge outro proximamente", adiantou, lembrando que "se ele se focar só no golo, pode perder a concentração naquilo que lhe é pedido em cada jogo". "O médio moderno tem que ter golo, as coisas não estavam a acontecer, mas continuou a trabalhar de forma natural e o golo surgiu", finalizou.