Sérgio Conceição: " Numa época, já ficamos fora com 10 pontos. É preciso estar alerta"

O FC Porto venceu o Lokomotiv de Moscovo, na quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, esta terça-feira, no Dragão. Um triunfo que deixou os portistas às portas dos oitavos de final da prova. Falta apenas um ponto e dois jogos para jogar.

"Vamos lutar pelos três pontos com o Schalke, o que coincidirá com a nossa passagem aos oitavos. Numa época, já ficamos fora com 10 pontos. É preciso estar alerta. Temos um percurso bom, mas agora temos de descansar e pensar no jogo com o Sporting de Braga, no sábado, que será muito difícil para nós", alertou o treinador dos dragões já focado no jogo com os bracarenses (sábado).

Quanto ao jogo com os russos: "Foi uma vitória merecida da nossa equipa, com uma primeira parte boa, a ganhar 2-0 ao intervalo. Aqui ou acolá, na defesa, devíamos ter mais equilíbrio, mais atenção aos homens que ficavam no espaço morto, soltos, para depois de ganharem a bola saírem em transição rápida. Aí, mesmo sem grandes lances, o jogo partia-se por falta desse equilíbrio. Iniciámos a segunda parte a ganhar, com uma reação normal e natural, até porque a substituição do Farfán foi inteligente, deu mais poder ofensivo. Tivemos ali uma ou outra situação de perigo que levou ao golo. A partir do golo do Corona, o jogo acabou. É uma vitória justíssima com esse pequeno senão."

Sérgio Conceição utilizou Herrera de início depois de ter dito que ele não estava a 100%. Será que fez bluff? "Quem me conhece sabe que não faço bluff. Na Rússia, tinha tido uma pequena entorse e não tem treinado. Tem feito tratamento e tem sido difícil. Há três dias, jogámos um jogo difícil, com uma viagem pelo meio. Hoje, e também pelas condições climatéricas, era importante esse impacto físico e optei pelo Herrera, que me dá total confiança", respondeu o técnico.