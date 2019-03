Conceição: "Lesão de Corona? Não sou guionista de novelas mexicanas"

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira a polémica em torno de Corona, que o departamento médico do FC Porto deu como lesionado mas que a seleção mexicana quis na sua concentração. "Está melhor, bem e próximo do que queremos. O que é importante é o que o departamento médico do FC Porto vai dizer. A credibilidade do departamento do FC Porto é grande e uma das melhores do mundo. Não sou guionista de nenhuma novela mexicana", atirou o técnico portista, em resposta ao selecionador Gerardo Martino, que disse que a atitude do extremo iria "ter consequências no futuro".

Sobre o jogo deste sábado em Braga, o treinador portista admitiu que "nesta fase final há menos espaço para errar" e "é natural que estes jogos ganhem um peso diferente". "Em termos teóricos, pelo que é a classificação, é normal que as pessoas pensem que este será um dos jogos mais difíceis até final da época. Cada jogo tem a sua história e somos nós que definimos o rumo dessa história. Tudo depende do que nós fizermos, obviamente que olhando para a força e qualidade do adversário", frisou esta sexta-feira Sérgio Conceição em conferência de imprensa, deixando elogios aos bracarenses.

"Sp. Braga já recebeu um candidato e ganhou"

"Estamos preparados para qualquer postura do Sp. Braga, mas temos de levar o Sp. Braga a fazer o que nós quisermos. A execução do plano do Sp. Braga depende muito do que fizermos no jogo. Sp. Braga teve posturas diferentes no jogo da primeira volta e no jogo da Taça de Portugal. Espero um Sp. Braga forte, com grande individualidades, um dos melhores plantéis do Sp. Braga nos últimos anos em termos de seleções. Já recebeu um dos candidatos ao título, o Sporting, e ganhou. Coletivamente é uma equipa forte", acrescentou, à espera de um jogo diferente do da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que culminou numa confortável vitória do FC Porto por 3-0 no Dragão: "Jogos da I Liga e da Taça são diferentes, de contextos diferentes. São competições diferente e o momento da época também é diferente"

Aboubakar já treina integrado

Conceição falou ainda da renovação de Iker Casillas, jogador que "tem um peso enorme no balneário" e da transferência de Éder Militão para o Real Madrid, sentindo o defesa "envolvido" no projeto portista. Por outro lado, deu uma novidade: "Aboubakar já está a fazer treino integrado mas condicionado."

Ainda sobre a paragem para as seleções, Conceição lamentou a ausência de nove internacionais durante cerca de uma semana e meia. "Não gosto muito das paragens para as seleções, mas tenho que entender. O FC Porto é um clube grande, vai muita gente para as seleções, mas não é fácil trabalhar. Há muito empenho, uma atitude fantástica, mas não é a mesma coisa trabalhar sem nove internacionais. Metodologias e mensagens são diferentes e tive de falar com Alex Telles e Militão sobre isso, para mudarem o chip. Foi bom o Alex Telles e o Loum terem-se estreado nas seleções deles", afirmou.