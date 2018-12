Sérgio Conceição: "FC Porto representa Portugal como ninguém"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, enalteceu esta sexta-feira a carreira da sua equipa na Liga dos Campeões. "Temos dado uma resposta fantástica na Europa e representamos Portugal como ninguém, só que às vezes é um dado secundário para quem decide", afirmou.

O técnico assumiu depois que as doze vitórias consecutivas que o FC Porto leva neste momento é um aspeto "positivo" e "bom", mas visou que dá à equipa "mais responsabilidade". "Queremos vencer porque é importante para nós, para o nosso objetivo de conquistar o campeonato. Não só pela dificuldade do jogo, mas também pelas viagens. E por aquilo que foi a dificuldade de jogar numa Liga dos Campeões, por causa do desgaste. Este jogo com o Santa Clara Coincide com a 13.ª vitória, vale o que vale", adiantou.

O duelo deste sábado, nos Açores, com o Santa Clara, merece de Sérgio Conceição todos os cuidados. "Chegámos na quarta-feira às 5.30 horas da manhã, treinámos à tarde, viajamos hoje e jogamos na terça-feira para a Taça. É um calendário muito apertado e tem sido difícil negociá-lo. Os adeptos querem espectáculo mas, para isso, é preciso que os jogadores recuperem", frisou, garantindo que espera "um jogo difícil" em São Miguel. "O Santa Clara teve um período menos positivo, mas depois regressou às vitórias em Moreira de Cónegos. Temos também de levar em conta a chuva e o vento, porque é preciso estar atento a esses pormenores", acrescentou.

Sérgio Conceição garantiu ainda que não existem segredos para o atual bom momento da sua equipa. "Temos feito a nossa obrigação de ganhar jogos. Em cada jogo, acontecem situações diferentes, que nos levam a corrigir. Trabalhamos em cima do erro, em algumas situações menos positivas, explicou, garantindo que à medida que a equipa vai trabalhando vai "aperfeiçoando o momento de organização ofensiva, defensiva, esquemas táticos, os cinco momentos do jogo."

Há no entanto "o sexto momento" do jogo que o técnico diz ser trabalhado: "Muitas vezes as pessoas não falam: o talento. E para meter talento cá fora, é preciso que emocionalmente se esteja bem. Esse trabalho emocional também é importante."